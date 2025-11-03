Náročná záchrana muže po pádu z mostu v Jihlavě: Vrtulník přistál v centru města
Pád muže (29) z mostu uprostřed Jihlavy odstartoval velkou záchrannou akci. Zraněnému pomáhali svědci, jako první dorazili lékař Jarda a záchranář Vojta. Pro pacienta spěchal vrtulník, pilot Vašek předvedl majstrštyk, dosedl na minimální plochu v centru města. Díky rychlé pomoci dostal vážně zraněný mladý muž šanci na život.
Záchranáře zalarmoval řidič, který z auta viděl mužův pád. Nebožák se zřítil asi 12 metrů, na místo tak vyjely všechny záchranné složky. Vážně zraněnému zatím okamžitě poskytli první pomoc svědci.
To už dorazili lékař Jarda a záchranář Vojta. „Pacient utrpěl těžká poranění dolní části těla. Záchranáři ho napojili na monitor, zajistili žilní vstup, podali léky proti bolesti i krvácení a za pomoci hasičů ho imobilizovali na vakuovou matraci,“ popsali jihlavští záchranáři na sociální síti.
Stav muže byl velmi vážný, na místo byl proto přivolán i vrtulník leteckých záchranářů. „Pilot Vašek předvedl doslova nevídaný majstrštyk, když přistál v samém centru města, na minimálním prostoru v hustě obydlené oblasti,“ vyjádřili kolegovi obdiv záchranáři.
Velký dojem zanechalo přistání i v lidech, kteří vše sledovali. „Musím říci, že pilot prostě předvedl něco neuvěřitelného. V tom prostoru to bylo něco,“ líčil Josef. „Skoro jsem nevěřil, co s tím kolosem předvedl,“ dodal Pavel.
Zraněný byl poté letecky přepraven do traumacentra brněnské fakultní nemocnice. Případ si převzali kriminalisté. „Z prvotního šetření vyplývá, že na pádu muže nenese podíl žádná jiná osoba,“ dodala policejní mluvčí Dana Čírtková.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.