Mirka má zemědělskou firmu, expolicistku Markétu baví malování. „První impuls přišel od mého manžela. S Mirkou jsme daly hlavy dohromady a rozhodly se, že to zkusíme,“ prozradila Markéta.
Poslední rozloučení se zesnulým je obecně v režii černé barvy, slz a všudypřítomného smutku. Mirka a Markéta z Otinovsi na Prostějovku nabízejí jiný pohled. „Když mi umřela babička, která měla ráda zelenou barvu, napadlo mě, že to loučení nemusí být jen ponuře černé. Smrt může mít i jiné barvy,“ tvrdí Markéta.
Tři nejšílenější pohřby Česka: House párty u DJe Loutky (†51), samba u Nekonečného (†52) a pařba u Hoška…
Problémem byly rakve
Kupodivu problémem nebyly předsudky, ale sehnat rakve v surovém stavu, bez laku. „Sehnaly jsme nakonec první dvě a hned se pustily do práce,“ řekla Mirka.
Rakve zdobí ručně malované květiny, obláčky, ptáci v rozletu. Když svůj projekt prezentovaly na sociálních sítích, čekalo je velké překvapení. „Objevil se názor, že je to bizár. Ale dalších 98 procent reakcí je pozitivních,“ usmívá se Mirka.
Punkové loučení s Petrem Hoškem (†55) z Plexis: Takový pohřeb Česko nezažilo! Pogo, pivo, zpěv a rum!
Pozitivní reakce
Autorky projektu si rozdělily pracovní náplň, Mirka má na starosti obchodní věci a propagaci, Markéta připravuje náměty a maluje. „Pro mě je to umělecké dílo. Věřím, že pro pozůstalé zase pocit, že barvy oslavují pestrý život člověka, který odešel,“ vysvětluje svůj pohled na neobvyklé podnikání Markéta.
Cena ručně malovaných rakví z dílny Mirky a Markéty je od 20 tisic korun dle přání zákazníků.
Obě autorky projektu sklízejí na sociálních sítích veskrze příznivé reakce. „Úžasné. Smrt je úplně stejně nádhernou energií jako zrození. Jen si to dovolit cítit,“ vzkázala třeba Petra. „Že bych si už objednala, ať vím, do čeho jdu. Mně by se líbila do fialova, jelikož to je má oblíbená barva,“ napsala Věročka.
Barevné pohřby
Poslední rozloučení jako velká párty nejsou v Česku výjimkou. V lednu 2023 při loučení ve strašnickém krematoriu s Petrem Hoškem (†55), zpěvákem a zakladatelem punkové kapely Plexis, došlo na party, na které nechyběly latinskoamerické rytmy a pivo na rozloučenou.
Loučení se showmanem Danem Nekonečným (†53) se uskutečnilo v dubnu 2019 ve formě "žlutého karnevalu", který odpovídal jeho osobitému stylu.
VIDEO: Pohřeb Dana Nekonečného
Pohřeb Dana Nekonečného (†52) jako karneval! Samba v krematoriu! aleš brunclík
Pohřeb Dana Nekonečného (†52) jako karneval! Samba v krematoriu! aleš brunclík