Ve spojení se Dnem díkuvzdání, který v USA připadá vždy na čtvrtý čtvrtek v listopadu, byl Black Friday poprvé použit v 50. letech policisty z města Filadelfie jako označení pro apokalyptickou situaci v ulicích města, kterou způsobovali příměstští nakupující a turisté chystající se na pravidelný velký sobotní zápas amerického fotbalu.

Velkou koncentraci lidí na malém prostoru provázely rovněž četné krádeže a další zločinnost. V 80. letech se podařilo obchodníkům ve Spojených státech negativní vnímání pojmu překlopit do pozitivního, a to tak, že po Dni díkuvzdání konečně začíná období roku, kdy přecházejí z „červených čísel“ do „černých“, tedy konečně začínají vydělávat.

Marketingovou snahu nahnat lidi do obchodů co nejdříve před Vánoci podpořili výraznými slevami, čímž dostal Black Friday soudobou podobu. Násilností se tento den však zcela nezbavil – v roce 2008 nedočkaví nakupující ušlapali zaměstnance Wal-Martu ve státu New York a k méně či více závažným zraněním dochází při soubojích o zlevněné zboží v obchodech v USA každoročně. Do Evropy se začal koncept Black Friday přesouvat až po roce 2010. V České republice se jedná o záležitost převážně internetových obchodů.

Nejen den, ale třeba celý měsíc a několikrát do roka

Z původního jediného dne v roce se Black Friday rozšířil na čtyřdenní nákupní víkend nebo dokonce celý týden a někdy i měsíc.

Slevové akce se stejným názvem se v českých e-shopech objevují i jindy než na konci listopadu, jelikož obchodníci se snaží k nakupování motivovat spotřebitele po celý rok. Původní význam se tak již téměř zcela vytratil a zbylo jediné: prodat co největší množství zboží.

Některé e-shopy mají Black Friday už od začátku listopadu a slevy pouštějí postupně ve vlnách. Jiné obchody se zase snaží od hlavní vlny slev odlišit a nabízejí slevy už v září. „Z uvedeného je patrné, že se o žádný „svátek nakupování“, jak některé weby inzerují, nejedná. Jde pouze o marketingové využívání známého pojmu podle toho, kdy se to obchodníkům hodí a kdy potřebují podpořit prodeje,“ říká Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení spotřebitelské organizace dTest.

Slevy (nejen) na český způsob

„Oblíbenou technikou nejen tuzemských e-shopů je nadsadit před slevovým obdobím ceny a z nadsazených pak počítat slevy. Podle analýzy portálu Apify z listopadu 2017 se dokonce dalo setkat s případy, kdy zboží ve slevě bylo dražší než nezlevněné zboží před Black Friday obdobím. Z takového důvodu je důležité neřídit se podle procentuální výše slevy, ale podle konečné ceny za zboží a konkurenční nabídky navzájem porovnávat. Bohužel je nutné si hlídat také vypočtenou cenu po slevě, jelikož ne vždy výpočty obchodníkům sedí,“ upozorňuje Lukáš Zelený.

Především e-shopy navíc do slev umísťují jenom zlomek z celkově nabízeného zboží, takže zaklínadlo Black Friday má za úkol spotřebitele hlavně do obchodu přivést. Jakmile e-shop navštíví, pravděpodobnost provedeného nákupu logicky roste.

Black Friday Edice s chybějícím příslušenstvím

Dalším trikem, jak snížit náklady, aby bylo možné nabídnout zákazníkům slevy, je nabízení takzvaných Black Friday edicí. Zboží je inzerováno jako standardní, ale ve skutečnosti se jedná o balení, v němž chybí příslušenství, které je jinak s produktem dodáváno běžně. Mohou tak chybět propojovací kabely, sluchátka nebo baterie.

Zásadním problémem v tomto případě jsou nedostatečné popisky zboží a připojování fotek standardních balení. Spotřebitelé tak očekávají, že dostanou vše, co je na obrázku, ale při doručení a rozbalení zásilky je čeká někdy zklamání. E-shopy se pak paradoxně mohou zkoušet odvolávat na neúplný popis zboží, v němž příslušenství nebylo uvedeno, i když na doprovodném obrázku bylo. Zde ale platí, že vystavená nabídka je pro obchodníka závazná a vlastnosti zboží má vůči spotřebitelům komunikovat srozumitelně a jasně.

Černý pátek v kamenných obchodech

V kamenných obchodech je nutná obezřetnost stejná jako při všech slevových obdobích. Pokud se jedná o vyšší slevu či na slevě spotřebitelům záleží, měli by si zapamatovat či poznačit cenu na regálu nebo věšáku a při markování hlídat cenu, která se objeví.

Jestliže je vyšší než deklarovaná, je rozumné věc nekoupit, protože zpětné domáhání se vrácení rozdílu v ceně je podle zkušeností z poradenské praxe skoro vždy složité. „Pokud prodávající nebude chtít zboží za cenu u něj uvedenou prodat, i přesto že je pro něj nabídka u vystaveného zboží závazná, vždy je možné koupi neuskutečnit a jít se poohlédnout do solidnějšího obchodu,“ doporučuje Zelený.