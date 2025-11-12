Manažer roky znásilňoval nezletilé dívky: Prodával sadu instrukcí s jednotlivými kroky
Vysoce postavený manažer roky znásilňoval nezletilé dívky staré od 12 do 15 let. Dostával se k nim přes sociální síť a domlouval si s nimi osobní setkání. Jakmile to šlo, zneužil je. Dokonce prodával dětskou pornografii a příručky s návodem, jak se k dívkám dostat!
Anglický pedofil Paul Lipscompe (51) znásilnil a sexuálně zneužíval hned několik dívek. Měl je hledat prostřednictvím sociální sítě Snapchat, kde si je přidával do přátel a postupně z nich tahal intimní fotografie.
Po získání důvěry se s nimi domluvil na osobním setkání. Při té příležitosti je sexuálně napadl a znásilnil. Policie zatím vyhledala šest obětí jeho ohavného chování. „Považovala jsem ho za svého přítele, přesvědčil mě o tom. Ale nebyla jsem pro něj nic víc než někdo, koho může využít, aby dostal přesně to, co chce,“ řekla ve výpovědi jedna z dívek, zveřejnili anonymně policisté na webu.
„Lituji, že jsem kdy přijala jeho žádost, když si mě náhodně přidal na Snapchatu. Lituji, že jsem kdy naletěla jeho lžím a setkala se s ním. Dělal mi věci, na které jsem nebyla dost stará, a teď se kvůli němu bojím potkávat nové lidi,“ vypověděla další z obětí.
Jednu z dívek měl unést a zamknout v hotelovém pokoji. Údajně na ni používal sexuální hračky, a dokonce ji sexuálně napadl lahví vodky. Když ho policie zadržela, okamžitě reagoval. „Nikoho jsem neunesl, vím přesně, kde je,“ řekl, sdílel britský deník Metro.
Při vyšetřování policie narazila na další děsivé důkazy. Muž prodával online obrázky sexuálního zneužívaní dětí. Některé byly skutečné, jiné vygeneroval pomocí umělé inteligence. Jeden zákazník dokonce zaplatil přes 100 tisíc korun za sadu instrukcí navádějících, jak se k dívkám přes sociální sítě dostat a domluvit si schůzku, informovalo BBC.
Při vyhlášení rozsudku soudce označil Lipscompeho za nevyzpytatelného a manipulativního. Přestože měl obžalovaný vlastní dům a manželku, podle soudce bylo sexuální zneužívání jeho životním posláním. Po přiznání k 34 trestným činům byl odsouzen přibližně k 30 letům ve vězení.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.