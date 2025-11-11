Rodiče v Rakousku vyhladověli synka (†3) k smrti: Bili ho a zavírali do šuplíku! Prý ho posedl démon
Rakouské úřady obvinily rodiče tříletého chlapce z vraždy poté, co jejich syn zemřel v květnu 2024 hlady a žízní. Oznámila to prokuratura v tyrolském Innsbrucku, podle které nyní sedmadvacetiletí rodiče své dítě úmyslně mučili a byli přesvědčeni, že může za jejich špatnou finanční situaci, protože jej posedl démon. O případu informovala agentura DPA.
V domě rodiny v okrese Kufstein blízko hranic s Německem rodiče chlapce podle prokuratury rovněž bili, svazovali, drželi ve tmě a také na několik dní zavírali nahého do šuplíku. Dítě bylo výrazně podvyživené. Když tříletý hoch zemřel, vážil pouze sedm kilogramů, což není ani poloviční váha toho, co by bylo pro dítě jeho věku obvyklé.
Rodiče čelí také obviněni z týrání a omezování osobní svobody. Podle prokuratury se k činům přiznali. Obžaloba se opírá o chatové zprávy mezi otcem a matkou, fotografie a videozáznamy, které oba během týrání pořídili.
Podle státního zástupce žili rodiče ve finanční tísni. Údajně se uchýlili do světa fantazie a za svůj osud vinili démona, který se měl vtělit do dítěte. Podle znaleckého posudku jsou otec i matka příčetní, vykazují však sadistickou poruchu osobnosti.
Rodiče mají ještě tři starší děti, které nevykazovaly známky strádání. Když otec v květnu 2024 zavolal policii k úmrtí tříletého chlapce, byla nařízena pitva. Po smrti chlapce byli rodiče kvůli psychickému stavu hospitalizováni, po propuštění byli zatčeni pro podezření ze zanedbání péče. Od té doby se nacházeli ve vazbě, kterou jim rakouské úřady opakovaně prodlužovaly.
