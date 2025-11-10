Syna nezvládla naučit násobilku: Oskara (†8) matka radši zabila!
Ráno chtěla matka své dítě naučit násobilku, o hodinu později volala záchranku, že její dítě nedýchá. Jak je možné, že se z pečující a milující matky stane chladnokrevná bestie, co zavraždí své dítě?! Na to hledal 6. listopadu odpovědi polský soud.
Chlapec Oskar, který právě dokončil první třídu, byl vždy dítě plné energie a elánu. Ve škole měl problémy se čtením a násobilkou, protože byl hyperaktivní. Sousedka uvedla, že ráno bylo dítě naživu a slyšela jeho hlas. O hodinu později viděla přijíždět záchranku k mrtvému dítěti.
Emotivní výpovědi
Jedním z nejemotivnějších okamžiků bylo čtení rekonstrukce posledních okamžiků chlapcova života: „Okolo 8:16 ráno obžalovaná vyhledávala na internetu frázi: jak naučit dítě násobilku,“ citoval soudkyni Polský web Fakt.pl. „Jen hodinu poté, přesně v 9:19, Dorota G. zavolala na záchranku. Vyděšeným hlasem oznámila, že její syn nedýchá.“
Matka vypověděla, že toho dne byl Oskar rozjívený, neposlouchal ji a místo počítání násobilky si chtěl hrát. „Něco ve mně prasklo,“ řekla matka zlomeně při prvním výslechu, který byl zásadní pro další směr vyšetřování. Ačkoliv byla matka Oskara zdravotně postižená, soud jí v době vraždy uznal plně příčetnou.
Slova, ze kterých mrazí
V těle Oskara našli lékaři při pitvě stopy Atropinu – léku, který působí na nervový systém. Soud ale neprokázal, že by ho matka dítěti podala. Nakonec soud krkavčí matku odsoudil k 25 letům vězení.
Po vynesení rozsudku se všichni přítomní ptali: „Proč?“ Selhala psychika? Nezvládnuté emoce? Na tuto otázku už žádný soud neodpoví. Z posledních slov soudkyně, které pronesla při závěrečné řeči, doteď mrazí: „Byla to starostlivá matka, která náhle přestala být starostlivá. Něco v ní prasklo.“
mohl mít adhd už je na wvboě