Opilý řidič autobusu ve Slaném boural: Vůz ukradl a měl být ve vězení
Opilý muž si ve Slaném vypůjčil autobus, naboural několik aut a sloup osvětlení. Policisté zjistili, že měl dvě promile a nemá řidičák, přitom měl být ve vězení.
Třiatřicetiletý opilý muž si v noci na neděli ve Slaném na Kladensku bez vědomí majitele vypůjčil autobus a naboural jím několik osobních aut a sloup veřejného osvětlení. Policisté mu naměřili dvě promile alkoholu. Zjistili navíc, že nemá řidičské oprávnění a měl by být ve vězení, řekla mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková.
Nehoda se stala ve 2:00 v Šultysově ulici a několika dalších přilehlých ulicích. Muž poté autobus zaparkoval v ulici U Plovárny. „Policisté, kteří přijeli na místo, jej podrobili orientačním dechovým zkouškám. První vyšla do dvou promile, druhá přes dvě promile,“ uvedla mluvčí.
Hlídka zároveň zjistila, že muž nemá řidičské oprávnění a byl na něho vydán příkaz k dodání do výkonu trestu. Policisté ho tam eskortovali, případem se dál zabývají.
