Denisa odložila novorozeně do kontejneru: Hrozí jí až 20 let basy
Policie v Ústí nad Labem navrhla obžalobu ženy, která vloni odložila své novorozené dítě do kontejneru na sídlišti Střekov. Díky svědkům a zveřejněným fotografiím se podařilo matku brzy vypátrat. Dítě přežilo, ženě však nyní hrozí až 20 let vězení nebo výjimečný trest.
Vyšetřovatel podal návrh na obžalobu ženy, která loni odložila novorozeně do kontejneru v Ústí nad Labem. Dítě přežilo. Ženě hrozí za pokus o vraždu trest odnětí svobody až do výše 20 let nebo výjimečný trest. ČTK to řekl mluvčí krajské policie Kamil Marek.
Živého a zdravého novorozence našel člověk v kontejneru na sídlišti Střekov loni v říjnu. Policie krátce na to zadržela tehdy devatenáctiletou Denisu J.. Ke zjištění její totožnosti a jejímu následnému vypátrání policistům pomohly poznatky svědků, které poskytli na základě fotografií dámské bundy zveřejněných policií. Do bundy bylo novorozeně zabalené.
