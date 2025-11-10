Tadeášek zmizel z kočárku před lahůdkami: Policie po něm pátrala 25 dnů

Tadeáše (6 týdnů) unesla žena přímo z kočárku.
Tadeáše (6 týdnů) unesla žena přímo z kočárku.
Pachatelkou se ukázala být zdravotní sestra (23) z Chrudimi.
Zoufalí rodiče neviděli své miminko dlouhých 25 dní.
Pozorná matrikářka Jana Andrýsková pomohla najít unesené miminko.
Autor: sgr - 
10. listopadu 2025
05:00

V září 1991 v centru Hradce Králové zmizel z kočárku šestitýdenní chlapeček Tadeáš Kopecký. Pátrání trvalo 25 dní a otřáslo důvěrou rodičů v bezpečnost v ulicích. Zásluhu na šťastném konci má neobyčejně všímavá matrikářka, díky níž malý Tadeáš zamířil domů.

V pátek 6. září 1991 byla na rušném Ulrichově náměstí v Hradci Králové maminka šestitýdenního Tadeáška v obchodě, zatímco kočárek s chlapcem stál venku před lahůdkářstvím. Běžný projev důvěry v tehdejší společnosti se však během chvilky změnil v horor, kočárek i dítě zmizely.

Vyšetřování začalo okamžitě. Policie zveřejnila popis dítěte, žádala veřejnost o pomoc při hledání kočárku či podezřelých osob a zpravodajské stanice vysílaly naléhavé výzvy. Pátrání probíhalo v době bez mobilních telefonů a kamerového dohledu, takže se místo technologií spoléhalo na klasické hlídky, média a náhodná svědectví.

Rodiče Tadeáška prožívali dny plné nejistoty. Neobjevil se žádný požadavek na výkupné, což vyšetřovatele uvrhlo do slepé uličky. Z tisíců tipů od občanů, senzibilů i věštců se žádný nepotvrdil a policie zůstávala bez hmatatelné stopy.

Až po 25 dnech, 1. října 1991, zaznamenala na městském úřadě v Chrudimi matrikářka Jana Andrýsková neobvyklou situaci. Na přepážku přišla mladá žena, která chtěla zapsat novorozené dítě s rodným listem plným škrtanců a přepisů. Úřednice dokument zkontrolovala, upozornila na nesrovnalosti a ženu poslala domů s tím, že bez řádného dokladu dítě zapsat nelze. Zároveň se rozhodla celou věc sama prověřit.

Když žena místo sebe poslala muže s tím samým falšovaným listem, matrikářka začala jednat. Společně s ním dorazila k jejich bytu, kde muž po delším přesvědčování souhlasil s tím, že kontaktuje policii. Právě tímto krokem se rozuzlil jeden z největších dětských únosů porevoluční doby. Malý Tadeáš se po pětadvaceti dnech vrátil k rodičům.

Pachatelkou se ukázala být 23letá zdravotní sestra z Chrudimi. Motivem nebyla finanční výhodnost ani organizovaná obchodní síť, šlo o hlubokou osobní krizi. Dlouhé měsíce před únosem totiž předstírala před svým okolím těhotenství. Tvrdila, že čeká dítě, nosila volné oblečení, a dokonce hovořila o nadcházejícím porodu. Když se však blížil termín a její lež začala být neudržitelná, rozhodla se k zoufalému kroku.

Rodiče malého Tadeáška si prošli týdny psychického vyčerpání, strachu a bezmoci. Sám Tadeáš dnes žije v Praze, pracuje jako ekonom, má vlastní rodinu a o události hovoří jen zřídka: „Čím víc času uplynulo, tím méně mě ta událost provází,“ řekl v rozhovoru České televize.

Video  Elitní vyjednavač Adam Dolník v Hráčích: Kdyby mi unesli dítě, svěřil bych to kolegovi!  - hrc, GenLive/Blesk, Vera Renovica
Video se připravuje ...

Tadeáše (6 týdnů) unesla žena přímo z kočárku.
Tadeáše (6 týdnů) unesla žena přímo z kočárku.
Pachatelkou se ukázala být zdravotní sestra (23) z Chrudimi.
Zoufalí rodiče neviděli své miminko dlouhých 25 dní.
Pozorná matrikářka Jana Andrýsková pomohla najít unesené miminko.

Témata:
rodičezdravotní sestrarodný listmaminkapadělekmatrikaúnos dítětetadeášfalešné těhotenstvímatrikářkapoliciePrahaKočárekChrudimDůvěraUlrichovo náměstíHradec Králové
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání
Články odjinud