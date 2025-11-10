Tadeášek zmizel z kočárku před lahůdkami: Policie po něm pátrala 25 dnů
V září 1991 v centru Hradce Králové zmizel z kočárku šestitýdenní chlapeček Tadeáš Kopecký. Pátrání trvalo 25 dní a otřáslo důvěrou rodičů v bezpečnost v ulicích. Zásluhu na šťastném konci má neobyčejně všímavá matrikářka, díky níž malý Tadeáš zamířil domů.
V pátek 6. září 1991 byla na rušném Ulrichově náměstí v Hradci Králové maminka šestitýdenního Tadeáška v obchodě, zatímco kočárek s chlapcem stál venku před lahůdkářstvím. Běžný projev důvěry v tehdejší společnosti se však během chvilky změnil v horor, kočárek i dítě zmizely.
Vyšetřování začalo okamžitě. Policie zveřejnila popis dítěte, žádala veřejnost o pomoc při hledání kočárku či podezřelých osob a zpravodajské stanice vysílaly naléhavé výzvy. Pátrání probíhalo v době bez mobilních telefonů a kamerového dohledu, takže se místo technologií spoléhalo na klasické hlídky, média a náhodná svědectví.
Rodiče Tadeáška prožívali dny plné nejistoty. Neobjevil se žádný požadavek na výkupné, což vyšetřovatele uvrhlo do slepé uličky. Z tisíců tipů od občanů, senzibilů i věštců se žádný nepotvrdil a policie zůstávala bez hmatatelné stopy.
Až po 25 dnech, 1. října 1991, zaznamenala na městském úřadě v Chrudimi matrikářka Jana Andrýsková neobvyklou situaci. Na přepážku přišla mladá žena, která chtěla zapsat novorozené dítě s rodným listem plným škrtanců a přepisů. Úřednice dokument zkontrolovala, upozornila na nesrovnalosti a ženu poslala domů s tím, že bez řádného dokladu dítě zapsat nelze. Zároveň se rozhodla celou věc sama prověřit.
Když žena místo sebe poslala muže s tím samým falšovaným listem, matrikářka začala jednat. Společně s ním dorazila k jejich bytu, kde muž po delším přesvědčování souhlasil s tím, že kontaktuje policii. Právě tímto krokem se rozuzlil jeden z největších dětských únosů porevoluční doby. Malý Tadeáš se po pětadvaceti dnech vrátil k rodičům.
Pachatelkou se ukázala být 23letá zdravotní sestra z Chrudimi. Motivem nebyla finanční výhodnost ani organizovaná obchodní síť, šlo o hlubokou osobní krizi. Dlouhé měsíce před únosem totiž předstírala před svým okolím těhotenství. Tvrdila, že čeká dítě, nosila volné oblečení, a dokonce hovořila o nadcházejícím porodu. Když se však blížil termín a její lež začala být neudržitelná, rozhodla se k zoufalému kroku.
Rodiče malého Tadeáška si prošli týdny psychického vyčerpání, strachu a bezmoci. Sám Tadeáš dnes žije v Praze, pracuje jako ekonom, má vlastní rodinu a o události hovoří jen zřídka: „Čím víc času uplynulo, tím méně mě ta událost provází,“ řekl v rozhovoru České televize.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.