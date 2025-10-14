Švagr známého zločince: Do vězení tryskáčem!

Drogoví mafiáni dostali luxusní vězeňskou eskortu
Muže s přezdívkou Don Vito a jeho komplice zadržela policie v Dubaji
Dvojice putovala do Turecka, kde čelí mnohačetným obviněním
Autor: kjm - 
14. října 2025
13:20

Švagr notorického drogového bosse si před pobytem ze mřížemi užil poslední kousek luxusu. Do vězení v Turecku ho v sobotu z Dubaje luxusním soukromým tryskáčem eskortovala skupina ozbrojenců. Na jeho příbuzného Josepha je vypsaná odměna ve výši v přepočtu skoro pět milionů korun!

Joseph Leijdekkers (33), známý jako Chubby Jos, je jedním z nejhledanějších evropských zločinců. Interpol na něj vypsal odměnu ve výši v přepočtu více než 4,8 milionu korun. Svou notorickou pověst si rodák z Nizozemska vysloužil rozsáhlými drogovými obchody. Policie je nyní o krok blíž k jeho zadržení, podařilo se jim totiž polapit příbuzného.

Tím je Turek známý pod jménem Don Vito. O nezvyklém převozu kriminálníka luxusním soukromým letadlem informoval na sociálních sítích turecký ministr vnitra Ali Yerlikaya. „Drogový baron známý pod přezdívkou Don Vito a jeho komplic Hasan Lala, členové organizované skupiny obchodující s drogami, byli zadrženi ve Spojených arabských emirátech,“ napsal. Oba muži čelí celé řadě obvinění spojených s drogovou trestnou činností. Na závěr poděkoval arabskému letectvu a všem zúčastněným policistům.

Chubby Jos, drogový baron původem z Nizozemska, je na útěku již dlouhé roky. V jeho rodné krajině ho mezitím v nepřítomnosti odsoudili na 24 let za mřížemi. Podle nepotvrzených spekulací by se mohl skrývat v africkém státě Sierra Leone. Měl by dokonce údajně udržovat milostný vztah s dcerou tamního prezidenta, informoval deník Bild.

Video  Kriminalisté zadrželi organizovanou skupinu vařičů drog, kteří vyrobili minimálně šest kilogramů pervitinu.  - Policie ČR
Dvojice putovala do Turecka, kde čelí mnohačetným obviněním

Témata:
drogyeskortadrogový bossSpojené arabské emirátyNizozemskoDubajTureckoSierra LeonevězniceBildAli Yerlikaya
