Švagr známého zločince: Do vězení tryskáčem!
Švagr notorického drogového bosse si před pobytem ze mřížemi užil poslední kousek luxusu. Do vězení v Turecku ho v sobotu z Dubaje luxusním soukromým tryskáčem eskortovala skupina ozbrojenců. Na jeho příbuzného Josepha je vypsaná odměna ve výši v přepočtu skoro pět milionů korun!
Joseph Leijdekkers (33), známý jako Chubby Jos, je jedním z nejhledanějších evropských zločinců. Interpol na něj vypsal odměnu ve výši v přepočtu více než 4,8 milionu korun. Svou notorickou pověst si rodák z Nizozemska vysloužil rozsáhlými drogovými obchody. Policie je nyní o krok blíž k jeho zadržení, podařilo se jim totiž polapit příbuzného.
Tím je Turek známý pod jménem Don Vito. O nezvyklém převozu kriminálníka luxusním soukromým letadlem informoval na sociálních sítích turecký ministr vnitra Ali Yerlikaya. „Drogový baron známý pod přezdívkou Don Vito a jeho komplic Hasan Lala, členové organizované skupiny obchodující s drogami, byli zadrženi ve Spojených arabských emirátech,“ napsal. Oba muži čelí celé řadě obvinění spojených s drogovou trestnou činností. Na závěr poděkoval arabskému letectvu a všem zúčastněným policistům.
Chubby Jos, drogový baron původem z Nizozemska, je na útěku již dlouhé roky. V jeho rodné krajině ho mezitím v nepřítomnosti odsoudili na 24 let za mřížemi. Podle nepotvrzených spekulací by se mohl skrývat v africkém státě Sierra Leone. Měl by dokonce údajně udržovat milostný vztah s dcerou tamního prezidenta, informoval deník Bild.
