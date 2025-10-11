Sáčky ukryla v kalhotkách! Žena do basy ve Stráži pašovala drogy
Žena (43) šla do věznice ve Stráži pod Ralskem navštívit svého přítele. Nesla mu dárek. Ve spodním prádle měla pečlivě schované dva narkosáčky. Prozradila ji ale silná nervozita a policie balíčky našla. Možná půjde také do vězení.
V sobotu 4. října ráno navštívila žena ve vězení svého přítele. Jelikož se na návštěvy nechodí s prázdnou, přinesla mu dárek. V podprsence a kalhotkách skrývala 2 pytlíky plné narkotik a snažila se je přenést přes kontrolu!
Ze zásilky byla tak nervózní, že to začalo být podezřelé a pracovníci vězeňské služby ji vyzvali, aby se podrobila osobní prohlídce. Oba pytlíky policisté záhy našli.
Jeden obsahoval bílou krystalickou látku o 1,92 gramech. Po provedení testu vykazoval přítomnost metamfetaminu. Ve druhém bylo 15 tablet léčiv, které nejspíš také obsahují drogy. „Zajištěný nález jsme nechali v rámci probíhajícího trestního řízení laboratorně zkoumat,“ uvedla policejní mluvčí Ivana Baláková.
„Žena je podezřelá z výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy. V případě uznání viny jí soud může udělit odnětí svobody v rozmezí 1 až 5 let,“ doplnila Baláková. Podezřelá by měla příště zvolit vhodnější dárek.
Dobře jí tak. 😂