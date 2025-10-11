Sáčky ukryla v kalhotkách! Žena do basy ve Stráži pašovala drogy

Ilustrační foto.
Ilustrační foto.  (Autor: Policie ČR – KŘP Libereckého kraje, Profimedia)
Autor: nkc - 
11. října 2025
11:45

Žena (43) šla do věznice ve Stráži pod Ralskem navštívit svého přítele. Nesla mu dárek. Ve spodním prádle měla pečlivě schované dva narkosáčky. Prozradila ji ale silná nervozita a policie balíčky našla. Možná půjde také do vězení.

V sobotu 4. října ráno navštívila žena ve vězení svého přítele. Jelikož se na návštěvy nechodí s prázdnou, přinesla mu dárek. V podprsence a kalhotkách skrývala 2 pytlíky plné narkotik a snažila se je přenést přes kontrolu!

Ze zásilky byla tak nervózní, že to začalo být podezřelé a pracovníci vězeňské služby ji vyzvali, aby se podrobila osobní prohlídce. Oba pytlíky policisté záhy našli.

Jeden obsahoval bílou krystalickou látku o 1,92 gramech. Po provedení testu vykazoval přítomnost metamfetaminu. Ve druhém bylo 15 tablet léčiv, které nejspíš také obsahují drogy. „Zajištěný nález jsme nechali v rámci probíhajícího trestního řízení laboratorně zkoumat,“ uvedla policejní mluvčí Ivana Baláková.

„Žena je podezřelá z výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy. V případě uznání viny jí soud může udělit odnětí svobody v rozmezí 1 až 5 let,“ doplnila Baláková. Podezřelá by měla příště zvolit vhodnější dárek.

Video  Popelář zachránil učitelku s dětmi před agresorem  - MP Pardubice
Video se připravuje ...

Témata:
drogyspodní prádlopytlíkyVězeňská služba České republikykalhotkypodprsenkaStráž pod Ralskemvěznice
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Blue eyes ( 11. října 2025 13:06 )

Dobře jí tak. 😂

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání
Články odjinud