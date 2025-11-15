Plavčíka brutálně napadl žralok: Přežil jen díky rychlému zásahu kolegů
Plavčík Chance Swanson z Havaje si na vlastní kůži mohl vyzkoušet připravenost svých kolegů. Během pracovního volna ho totiž napadl a velmi vážně poranil žralok tygří. Zuřivý útok ho skoro stál život. Nebýt pohotové reakce okolí, nejspíš by vykrvácel.
Chance je velkým milovníkem moře. Živí se jako plavčík a na pláž se rád vydá i v den drahocenného volna. Tentokrát zamířil surfovat na pláž havajského ostrova Kauai. U vody byl s přáteli a zatímco skupinka zamířila zpět ke břehu, Chance se ještě chvilku nechal kolébat vlnami na svém surfovém prkně.
Z ničeho nic se však stalo nemyslitelné. Muže popadl žralok a stáhl ho pod vodu. Kolegové si po chvilce všimli krvavých následků útoku. „Plavčíci se na místo podívali dalekohledem a všimli si, že Chance plaval na zádech obklopený ohromnou rudou skvrnou,“ popsali svědci podle deníku Bild.
Žralok po útoku naštěstí odplaval, a tak mohli záchranáři Chance vytáhnout z vody ven a zavázat mu rány tlakovým obvazem. Tou dobou však byla jeho ztráta krve velmi výrazná, a Chance se proto nedokázal udržet při vědomí. Po převozu do nemocnice skončil dočasně na ventilátoru. Lékaři mu diagnostikovali poškození nervů v levé noze a ošklivou zlomeninu holeně.
Swansonova maminka popsala děsivý moment, kdy se o útoku na svého syna dozvěděla. „Nejdřív přišla husí kůže po celém těle, tu rychle vystřídala panika. Když jsem se vzpamatovala, okamžitě jsem vyrazila do nemocnice,“ řekla. Chance byl nejprve ve vážném ohrožení života, jeho prognóza se však velmi zlepšila. Má před sebou ještě dlouhou cestu a čekají ho minimálně tři další operace. Má však velkou šanci na uzdravení.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.