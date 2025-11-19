Uřezané ruce uprostřed dálnice a opuštěné dítě před klášterem: Obrovská záhada šokuje Německo
Řidička na německé dálnici, nedaleko města Olpe, si všimla neidentifikovatelného předmětu uprostřed silnice. Když dorazila policie, byla v šoku. Na vozovce se povalovaly lidské ruce! Vyšetřovatelé se snaží o rozluštění velké záhady. Stopy je zatím dovedly k pohřešované mamince a opuštěnému miminku.
Nevysvětlitelná záhada začala vznikat v neděli 16. listopadu, když policie našla tříměsíční miminko bez dozoru, v kočárku před klášterem. Bylo zabalené ve vlněné přikrývce a mělo u sebe papír s datem narození a jménem, informoval server Spiegel.
Policie okamžitě začala hledat jeho matku. V noci na pondělí dostala hlášení, že na německé dálnici A45 se vyskytují předměty uprostřed vozovky. Po příjezdu zůstali vyšetřovatelé v šoku. Na silnici ležely uřezané lidské ruce. Po bližším zkoumání se zjistilo, že patřily pohřešované eritrejské matce (†32). Žena měla s dítětem žádat o azyl v Bonnu a pak ho nechat odložené v kočárku.
Policie případ stále vyšetřuje. Hledá zbytky těla a hlavně otce dítěte, který by mohl v případu hrát klíčovou roli. Kriminalisté jsou si jistí tím, že nešlo o nehodu, sdílel polský deník Fakt.
