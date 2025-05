Světlana si objednala vraždu dcery (12): Nepochopitelný důvod

Světlana měla svému známému Andrejovi za vraždu nabídnout v přepočtu asi 27 tisíc korun. Napadlo ji, že by mohl dívku hodit do řeky a smrt by pak vypadala jako nešťastná náhoda. Zdůvodnila to prý tím, že již byla unavená z nekonečných hádek s dcerou a že se jí nelíbilo její chování.

Nevěděla však, že její dcera poslouchala za dveřmi. Když ji vypravila na procházku s Andrejem, dívka se obávala nejhoršího. „Když se procházeli, dívka byla absolutně vyděšená a obávala se o své zdraví,“ napsala podle deníku The Sun místní média. Strach však nebyl na místě. „Muž jí vše řekl a slíbil, že ji ochrání,“ uvedla dál média. Holčičku ukryl u sebe doma a zkontaktoval policii.

Ta Světlanu zadržela. Hrozí jí až patnáct let vězení. Během výslechu své jednání prý nedokázala vysvětlit. Dívenka má tři sourozence, dva starší a jednoho mladšího. Mimo dospělou sestru skončily zatím všechny tři děti v ústavní péči.