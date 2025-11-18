Krvavý incident v metru: Útočnice (17) pobodala osmdesátníka!

Ve stanici metra Můstek pobodala při konfliktu žena muže.
Ve stanici metra Můstek pobodala při konfliktu žena muže.
Ve stanici metra Můstek pobodala při konfliktu žena muže.
Ve stanici metra Můstek pobodala při konfliktu žena muže.
Ve stanici metra Můstek pobodala při konfliktu žena muže.
Aktualizováno -
18. listopadu 2025
13:48
Autor: rv, ses - 
17. listopadu 2025
22:10

Krvavý incident se odehrál v pondělí večer ve stanici metra Národní třída. Při konfliktu měla žena (17) pobodat muže. Zraněný skončil v péči záchranářů. Útočnici policisté zadrželi.

Muž údajně utrpěl zranění ruky a trupu. Po konfliktu mezi ním a ženou zůstaly na jedné z lavic a na zemi v atriu krvavé stopy. „Během incidentu došlo k bodnému zranění a muž skončil v péči záchranářů. Podezřelá žena byla zadržena a zjišťujeme okolnosti," řekl Blesku policejní mluvčí Jan Daněk.

Dopadnout ženu se podařilo pražským strážníkům. „Strážníci z Hlídkového útvaru ve spolupráci s místně příslušnou hlídkou nakonec na základě popisu a informací operátora kamerového systému našli podezřelou 17letou dívku v restauraci nedalekého obchodního centra. Opakovaně tvrdila, že žádný nůž nemá, ale nakonec ho strážník našel v kapse její bundy. V rámci součinnosti ji strážníci v poutech převezli na místní oddělení Policie ČR, kde ji pro podezření ze spáchání trestného činu předali k dalšímu šetření,“ uvedli k incidentu strážníci.

Na místo potyčky dorazili záchranáři, ti si převzali zraněného. „Měli v péči muže ve věku kolem 80 let, který utrpěl bodné poranění. Naštěstí byl po celou dobu ošetřování při vědomí. Záchranáři zajistili žilní vstupy, podali muži léky a tekutiny,“ popsala mluvčí záchranářů Jana Poštová. Zraněného zdravotníci transportovali do nemocnice. Mluvčí dodala, že senior je mimo ohrožení života.

Video  Pražská mordparta objasnila vraždu seniora v Kunraticích.  - Policie ČR
Video se připravuje ...

Ve stanici metra Můstek pobodala při konfliktu žena muže.
Ve stanici metra Můstek pobodala při konfliktu žena muže.
Ve stanici metra Můstek pobodala při konfliktu žena muže.
Ve stanici metra Můstek pobodala při konfliktu žena muže.
Ve stanici metra Můstek pobodala při konfliktu žena muže.

 

Témata:
policienapadenízraněnízáchranářikrevpobodáníincidentkonfliktmetro BmůstekPrahanapadení seniorametroblesk
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Dominika Urbanova ( 18. listopadu 2025 12:56 )

Prosim nesirte falosne spravy.

Terezka Heydukovq ( 18. listopadu 2025 11:17 )

a jak žena vypadala?

Pavel Aron ( 18. listopadu 2025 10:46 )

Podle informaci na FB od jeho známých byl ten napadený letitý člen SPD a šel z Národní třídy. Takže to vypadá no politický motiv.

Jack Django ( 18. listopadu 2025 10:03 )

Uživatel_5265238 : Tak dejte kvalitnější informace. Popište nám to vaším úhlem pohledu. Protože z článku jsme se vlastně téměř nic nedozvěděli 🤔

Kde domov můj 🇨🇿 ( 17. listopadu 2025 23:39 )

Tak mlč...

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání
Články odjinud