Krvavý incident v metru: Útočnice (17) pobodala osmdesátníka!
Krvavý incident se odehrál v pondělí večer ve stanici metra Národní třída. Při konfliktu měla žena (17) pobodat muže. Zraněný skončil v péči záchranářů. Útočnici policisté zadrželi.
Muž údajně utrpěl zranění ruky a trupu. Po konfliktu mezi ním a ženou zůstaly na jedné z lavic a na zemi v atriu krvavé stopy. „Během incidentu došlo k bodnému zranění a muž skončil v péči záchranářů. Podezřelá žena byla zadržena a zjišťujeme okolnosti," řekl Blesku policejní mluvčí Jan Daněk.
Dopadnout ženu se podařilo pražským strážníkům. „Strážníci z Hlídkového útvaru ve spolupráci s místně příslušnou hlídkou nakonec na základě popisu a informací operátora kamerového systému našli podezřelou 17letou dívku v restauraci nedalekého obchodního centra. Opakovaně tvrdila, že žádný nůž nemá, ale nakonec ho strážník našel v kapse její bundy. V rámci součinnosti ji strážníci v poutech převezli na místní oddělení Policie ČR, kde ji pro podezření ze spáchání trestného činu předali k dalšímu šetření,“ uvedli k incidentu strážníci.
Na místo potyčky dorazili záchranáři, ti si převzali zraněného. „Měli v péči muže ve věku kolem 80 let, který utrpěl bodné poranění. Naštěstí byl po celou dobu ošetřování při vědomí. Záchranáři zajistili žilní vstupy, podali muži léky a tekutiny,“ popsala mluvčí záchranářů Jana Poštová. Zraněného zdravotníci transportovali do nemocnice. Mluvčí dodala, že senior je mimo ohrožení života.
Prosim nesirte falosne spravy.