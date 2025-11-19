Další poprask v Louvru: Vedle Mony Lisy visel falešný obraz
Až budete mít v práci den blbec a smůla se vám bude lepit na paty, vzpomeňte si na ochranku muzea Louvre. Ti mají v současné době jeden malér za druhým. Chvíli poté, co bandička zlodějů odcizila z muzea vzácné šperky, se dvojici vtipálků podařilo ochranku obelstít znovu! V muzeu si vyvěsili svůj vlastní obraz.
Dvěma belgickým influencerům se podařil husarský kousek. Přes ochranku, od které by člověk po posledním maléru čekal, že přes ni neprojde ani myš, se dvojici vtipálků podařilo pronést obraz se svoji podobiznou. Aby toho nebylo málo, obraz navíc pověsili nedaleko nejznámějšího obrazu na světě – Mony Lisy od Leonarda da Vinciho.
Obrázek propašovali mezi legem
O případu informoval server Brussel Times. Za jedinečným kouskem stojí dvojice Influencerů Neal Remmerie a Senne Haverbeke. Do muzea přinesli rozebraný rám z lega a jednotlivé dílky přinesli v nákupní tašce. Po bezpečnostní kontrole rám sestavili a umístili do něj přinesený obraz, který namaloval jeden z nich ve stylu starých mistrů.
Mluvčí Louvru zdůraznila, že kostičky lega, papír, ani oboustranná lepicí páska nejsou v muzeu zakázány.
Vtípek s následky
Obrázek se jim podařilo pověsit v sále, který je domovem Leonardovy Mony Lisy, těsně před zavírací dobou muzea. „Věděli jsme, že je to riskantní. Jakmile jsme obraz pověsili, okamžitě jsme odešli. Nechtěli jsme provokovat ostrahu ani čekat na jejich reakci,“ popsali adrenalinovou akci mladíci. Oba influenceři pak zjevně bez problémů muzeum opustili.
K žádné škodě sice nedošlo, ale muzeum chce proti belgickým mladíkům podniknout právní kroky.
Nejnavštěvovanější muzeum světa zavedlo mimořádná bezpečnostní opatření po velké krádeži v říjnu, během níž bylo za bílého dne odcizeno osm korunovačních klenotů z 19. století v hodnotě zhruba 88 milionů eur. Šperky nebyly dosud nalezeny.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.