Krádež šperků v Louvru: Zvrat v případu!
Pařížská prokuratura obvinila dva z pěti podezřelých z krádeže šperků z muzea Louvre, tři další byli propuštěni na svobodu. S odvoláním na policejní zdroj to napsala agentura AFP. Hodnota ukradených šperků se odhaduje na 88 milionů eur (více než 2,1 miliardy Kč).
Jednou z obviněných je 38letá žena, která je stíhána za spolupachatelství při organizované loupeži a za účast na zločinném spolčení za účelem spáchání trestného činu. Soudce ji poslal zatím do vazby, uvedla AFP.
Čtyřčlenná skupina zlodějů převlečená za dělníky pronikla 19. října do Louvru přes balkon pomocí výsuvného žebříku. Vloupání trvalo sedm až osm minut, zloději pak odjeli na dvou skútrech. Francouzská policie nejprve 25. října zatkla dva muže, kteří se podle prokuratury k zapojení do loupeže částečně přiznali, a později ve středu dalších pět osob.
Lupiči ukradli safírový diadém, náhrdelník a náušnice, které nosily Marie-Amélie, manželka posledního francouzského krále Ludvíka Filipa I., a královna Hortense, matka Napoleona III. Odcizen byl i náhrdelník s náušnicemi ze smaragdové soupravy druhé manželky Napoleona Bonaparta, císařovny Marie Luisy, stejně jako perlový diadém a dvě brože manželky Napoleona III. a poslední francouzské císařovny Eugénie. Koruny císařovny Eugénie se lupiči při útěku zbavili.
Loupež v Louvru vyvolala světovou pozornost a ve Francii také politickou a mediální bouři vyvolanou nedostatečnou ochranou uměleckých děl. I francouzský prezident Emmanuel Macron vyzval k rychlému zavedení nových bezpečnostních opatření v Louvru jako v národním muzeu umění a jednom z nejslavnějších muzeí na světě.
Nenasli