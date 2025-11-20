Muže v Olomouci brutálně pobodala partnerka: Kvůli lásce policii lhal
Olomoučtí kriminalisté obvinili ženu z Olomouce z pokusu vraždy. Je podezřelá, že svého o 13 let mladšího partnera při hádce bodla nožem. Zranění jej ohrožovalo na životě, lékaři mu však včas poskytli lékařskou pomoc.
Muž původně tvrdil, že jej napadl před domem neznámý útočník, stopy v bytě však jeho tvrzení vyvrátily. Ženě, která se k útoku přiznala, hrozí 10 až 18 let vězení, sdělil ČTK mluvčí krajské policie Libor Hejtman. V Olomouckém kraji jde letos o desátý případ vraždy či pokusu o ni. Loni policisté vyšetřovali těchto případů šest.
Incident se stal v úterý 18. listopadu . "Zraněný muž policistům sdělil, že jej měl neznámý útočník před domem napadnout nožem poté, co mu odmítl dát cigaretu. Policistům se ale nezdálo tvrzení zraněného muže, který byl mezitím převezen do Fakultní nemocnice v Olomouci, a přivolali okresní kriminalisty. Ti pak prohlédli byt zraněného muže, ve kterém našli stopy po hádce a krev," popsal mluvčí policie.
Případ si převzali krajští kriminalisté, kteří po vyhodnocení stop došli k závěru, že za útokem na muže stojí jeho přítelkyně, se kterou napadený bydlel. "Tu se podařilo kriminalistům ještě dopoledne vypátrat a zadržet. Žena měla po zadržení pozitivní test na amfetamin. Jak zadržená, tak i její přítel jsou uživateli omamných a psychotropních látek," doplnil Hejtman. Kriminalisté podali státnímu zástupci podnět k jejímu vzetí do vazby.
V letošním roce jde podle kriminalistů v Olomouckém kraji o desátou vraždu či pokus o ni. Poslední případ vyšetřovali policisté v druhé polovině října v Hranicích na Přerovsku, kde byl zavražděn čtyřiačtyřicetiletý cizinec.
Na rodinné oslavě narozenin ho podle kriminalistů v bytě bodl nožem nevlastní devatenáctiletý syn. Muž byl často opilý a týral rodinu, na oslavě se choval agresivně. Policie mladíka obvinila z vraždy a jeho čin kvůli okolnostem hodlá překvalifikovat na zabití, kde je nižší trestní sazba. Kriminalisté nepožádali o vzetí mladého muže do vazby, vyšetřován je na svobodě.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.