Holčička (†2) zemřela v zubařském křesle: Lékařka odflákla testy před narkózou?!
Minulý čtvrtek došlo v rumunském hlavním městě Bukurešti k nesmírně tragické události. Teprve dvouletá dívenka přišla o život po celkové narkóze na zubařské klinice. Podle předběžných výsledků pitvy nejspíš zubařka správně neprovedla všechny testy spojené s uvedením do narkózy. Holčička totiž trpěla chronickým problémem, kvůli kterému neměla šanci uspání přežít.
Mělo se jednat o soukromou zubařskou kliniku v rumunské metropoli. Její majitelkou a zároveň hlavní zubařkou je Sorina B.. Na její křeslo se posadila teprve dvouletá dívenka. Měla podstoupit zákrok kvůli zubním kanálkům. Po narkóze se však již bohužel neprobudila. „13. listopadu byla bukureštská policie informována, že dvouletá dívka utrpěla zástavu srdce po zákroku na zubní klinice, který vyžadoval celkovou narkózu,“ napsali podle webu Cancan.ro policisté.
Pitva proběhla hned druhý den. Během ní patologové odhalili, že zubařku musela zřejmě hrubě pochybit při testech předcházející anestezii. Objevili totiž, že dívka trpěla několika chronickými zdravotními problémy, které byly s narkózou neslučitelné. Policie případ vyšetřuje, zubařka zůstává zatím na svobodě. Nejedná se však o její první problém se zákonem.
V minulosti už čelila obviněním z podvodu. Spolu s dalším párem si pořídili stavební pozemek určený pro výstavbu rodinných domků. Místo toho však na místě začali budovat další zubní kliniku. Zažaloval je jeden ze sousedů. „Žalobce uvedl, že stavba soukromé kliniky ve čtvrti by místním přinesla hlavně trápení. Znamenalo by to mnohem vytíženější dopravu a časté zácpy,“ řekl jeden z obyvatelů čtvrti. Případ zatím soud nevyřešil.
