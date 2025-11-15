Olena ubodala synka (†9): Měla psychické problémy, otec se bál s ní chlapce nechávat
Syna Giovanniho (†9) ubodala v italském městě Muggia máma Olena (55). Žena původem z Ukrajiny se léčila s psychickými problémy, předloni ji ale jako stabilizovanou propustili z nemocnice. Osudný den strávila s chlapcem pár hodin. Italský otec Paolo (58), který měl Giovanniho v péči, na syna marně čekal. Nakonec našli u Oleny doma hocha mrtvého a ji zraněnou.
Žena trpěla psychickými problémy, byla pod dohledem Centra duševního zdraví. Poslední dobou prý ale byla stabilizovaná, a Giovanni ji mohl pravidelně navštěvovat. Donedávna se tak přitom mělo dít jen pod dohledem sociálních pracovníků. Rodiče spolu nežili, chlapce měl v péči otec.
„Měl vždy obavy, byl nesvůj, když nechával syna pár hodin s matkou,“ uvedl podle serveru Rai News chlapcův fotbalový trenér. V osudný den Paolo ale na syna čekal marně. Expartnerce se nemohl dovolat. Zalarmoval tedy policii.
V domě Oleny je čekal šok. Giovanniho našli v krvi, s bodnými ranami na krku. Žena měla pořezané ruce, jako by se pokoušela o sebevraždu. Převezli ji do nemocnice. „Je velmi zoufalá,“ řekla pro web Virgilio ženina advokátka. Olena zůstává v nemocnici, její stav by měli posoudit psychiatři.
Farář, který rodinu znal, se prý již v minulosti snažil přimět ženu k návštěvě lékaře. Nebyla schopna si udržet práci a stále duchovního žádala, aby ji s hledáním další pomohl. „Uvědomoval jsem si, že takovou pomoc nepotřebuje. Potřebovala odbornou pomoc, která byla nad mé možnosti. Řekl jsem jí, ať vyhledá lékaře, ale byla přesvědčená, že ho nepotřebuje,“ popsal kněz. Zdrcenému otci sousedé vyjadřují účast, u diomu, kde se tragédie odehrála, vzniklo pietní místo.