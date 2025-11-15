Závěr vyšetřování naštval rodiče zabitého Romana (†15): Spolužáci ho k sebevraždě „pouze“ vybízeli
Jsou to skoro už dva roky od tragické smrti patnáctiletého Romana ze slovenské obce Parchovany. Žák deváté třídy na konci roku 2023 spáchal sebevraždu skokem ze střechy školy. Důvodem měla být údajná dlouhodobá šikana. Policie nyní případ přestala vyšetřovat jako usmrcení a blíží se k jeho uzavření. To se však příliš nelíbí jeho rodičům.
Roman svůj život ukončil na očích spolužáků, učitelů, přivolaných policistů i zoufalé maminky, která ho prosila, aby to nedělal. Na sociálních sítích v době incidentu kolovalo hrůzné video, ve kterém Roman zřejmě nad svými úmysly váhal. Do toho je v záběrech však slyšet odporný povyk některých spolužáků. „Romane, pojď dolů, č**áku. Romane, skoč!“ zaznívalo.
Mladík nakonec bohužel tlaku podlehl a ze střechy opravdu skočil. „Mám vás rád,“ stihl předtím ještě zvolat. Na následky zranění, které si skokem způsobil, později zemřel. K zoufalému činu se měl uchýlit proto, že byl prý ve škole terčem ostré šikany. Pomoc prý nenašel ani u učitelů a vedení školy!
Policie v případu obvinila jednu z jeho spolužaček ze zločinu účasti na sebevraždě. Její trestní stíhání nadále pokračuje, mimo to však podle policistů nedošlo k žádnému trestnému činu. Roman si podle jejich závěrů vzal život sám, a případ tak už nevyšetřují jako usmrcení, ale jako sebevraždu. Toto rozhodnutí se vůbec nelíbí chlapcovým rodičům, podali proto stížnost.
Pokud máte psychické potíže či jakékoliv trápení, obraťte se na odborníky například na Lince bezpečí: 116 111 nebo v Centru krizové intervence: 284 016 666. Služby jsou poskytovány nonstop a zdarma.
