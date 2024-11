Utrpení i rok po sebevraždě Romana (†15): Otce šetří policie, matka má psychické potíže

Dne 21. listopadu 2023 se život rodiny ze slovenské obce Parchovany navždy změnil. Patnáctiletý deváťák Roman ukončil svůj život skokem ze školní střechy. Podle svědectví rodičů dohnala hocha k zoufalému činu dlouhodobá šikana ze strany spolužaček, zaměřená na jeho vzhled a chování. Dívky, které se na šikaně podílely, mu prý dokonce při jeho posledních chvílích řekly, aby skočil.

Šokující okolnosti tragédie zasáhly nejen rodinu, ale i celé Slovensko. Když Roman stál na střeše, jeho matka Iveta se pokoušela situaci zachránit, ale bylo už pozdě. Podle jejího vyjádření pro média několikrát varovala školu a pedagogy před problémy, které její syn se šikanou zažíval, ale nedočkala se žádné reakce.

Otec Romana Dominik, který pracuje jako svářeč v Německu, čelí kromě nevýslovného smutku i právním potížím. Vyšetřování se totiž zaměřilo nejen na spolužačky, z nichž jednu policie obvinila z účasti na sebevraždě, ale i na Dominika samotného. Je obviněn z údajné pomluvy jedné z matek dětí, které se na šikaně podílely. Dominik však popírá, že by jakýmkoli způsobem poškodil pověst někoho dalšího.

Video Roman, který spáchal sebevraždu kvůli šikaně, zanechal dopis na rozloučenou. - TV JOJ Video se připravuje ...

Kvůli těmto obviněním nyní čelí častým výslechům, které komplikují jeho pracovní situaci. „Trošku mi dělá problém to, že stále musím být přítomen na výsleších na policii,“ přiznal Romanův táta. „Před tragédií jsem pracoval v tříměsíčních turnusech, teď pracuji ve třítýdenních. Je to rozdíl. Na druhé straně nemůžu nechat manželku tak dlouho samotnou,“ vysvětluje. Iveta se od tragédie potýká s psychickými obtížemi a potřebuje medikaci na uklidnění. „Blíží se Dušičky a výročí tragédie, o to hůře to celé snáším,“ uvedla pro slovenský deník Nový Čas truchlící matka s tím, že je pro ni každý den bojem s neustávající bolestí.

Rodina plánuje na výročí Romanovy smrti navštívit jeho hrob. Jedním z jejich cílů je vybudování pomníku, na který shromažďují prostředky. Iveta a Dominik nachází podporu u širší rodiny a přátel, kteří jim zasílají zprávy a drobné dárky na Romanovu památku. „Jsem moc ráda, když si na mě někdo vzpomene, byť jen podpůrnou zprávou,“ svěřila se Iveta. „Jinak toho, co mě těší, není mnoho,“ uzavřela smutná maminka.

Pokud máte psychické potíže či jakékoliv trápení, obraťte se na odborníky například na Pražskou linku důvěry (222 580 697) nebo Linku první psychické pomoci (116 123).