Perverzní Martin si objednal eskort: Isabel šest dnů znásilňoval v podzemním bunkru

Jednoho zářijového dne roku 2015 se Isabel Erikssonové (39) obrátil život vzhůru nohama. Žena v té době pracovala jako placený eskort. Lékař Martin Trenneborg předstíral, že je americký makléř žijící v Londýně. Poprvé se setkali v jejím bytě ve Stockholmu, kde měli sex. Při něm se choval velmi divně. I přesto Isabel souhlasila, že se s klientem sejde podruhé.

Za svou obětí přijel doktor o dva dny později. Popíjeli šampaňské a potom Isabel krmil jahodami. Jenže jahody nebyly namočené jenom v čokoládě, lékař je napustil rohypnolem, který ženu omámil. Poté Trenneborg Isabel znásilnil. Následně jí na hlavu dal masku staré ženy a převezl ji do vlastnoručně vybudovaného podzemního bunkru na farmě na jihu Švédska.

Děsivé probuzení

Ihned po probuzení si Isabel uvědomila, že vůbec netuší, kde je. V ruce měla navíc napíchlou kanylu. Ovládla ji naprostá panika. „Poprvé když jsem procitla, snažila jsem se ho napadnout, ale byla jsem tak zdrogovaná, že se mi to nepodařilo. Pohrozil mi, že pokud to zkusím znova, tak mě dá do řetězů, připoutá k posteli a bude mě krmit jen knäckebrotem,“ cituje deník Daily Mail Isabelina slova, která zazněla ve švédském dokumentu Bunkerkvinna.

Dům hrůzy

Uvnitř farmy poblíž Kristianstadu na jihu Švédska Trenneborg postavil vybavený zvukotěsný bunkr. Místnost byla vybavena funkční kuchyní, záchodem a velkou postelí. Trenneborg dokonce vybudoval i malý dvorek, na který jeho oběť mohla nepozorovaně chodit. Na stavbě pracoval od roku 2010. K převozu Isabel po domě používal invalidní vozíček. Ve snaze zabránit případné identifikaci nasazoval sobě i jí gumové masky.

Tyto masky doktor oblékl sobě a unesené ženě. | Profimedia

Chtěl z ní mít otrokyni

Trenneborg plánoval Isabel věznit dlouho. „Zeptal se mě, jestli nemám nějaké přání, jestli by třeba neměl bunkr více vybavit, protože tu teď budu žít několik let," řekla. Šokované ženě dal jasně najevo, jaká bude do budoucna její role. Úchylnému vězniteli se měla zcela podvolit. Kromě vyvařovaní a uklízení Trenneborg vyžadoval nechráněný sex dvakrát až třikrát denně.

Bál se ale pohlavních nemocí. Z toho důvodu jí z vagíny odebral vzorky, které posléze otestoval ve své laboratoři. „Řekl mi, že se mnou chce mít nechráněný sex. Dal mi nějaké antikoncepční pilulky a potom mi pověděl, že si nepřeje, abych otěhotněla,“ doplnila zdrceně Isabel. Každý den se z práce vracel v půl sedmé ráno a potom Isabel na chvíli vyvedl na dvorek.

Zpanikařil

Po nezvěstné Isabel se sháněla policie i blízcí. Novinové titulky i televizní zprávy každý den informovaly o záhadném zmizení mladé ženy ze Stockholmu. Trenneborg nápor médii neustál a Isabel nakonec odvezl zpátky do hlavního města. Zamířil s ní rovnou na policejní stanici, přičemž ji prosil, aby policii lhala a řekla, že byla po celou dobu v bezpečí. Kriminalistům se ale podivný doktor nezdál a Isabel si vyslechli o samotě. Ta pak policistům vypověděla pravdu.

Trenneborg byl okamžitě zatčen a následně odsouzen k osmi letům vězení. Vzhledem k nedostatku důkazů však nebyl usvědčen ze znásilnění. S traumatickým zážitkem se prý Isabel bude vyrovnávat celý život.