Odporný zážitek krásné modelky: Zubař ji zdrogoval, unesl a znásilnil!

Instagramová modelka Stefania Costacheová z Rumunska se na svém profilu podělila o děsivou zkušenost. Přes sociální sítě se s ní spojil zubař Costin Iulian Berechet, který jí nabídl zubní péči za jeho propagaci na jejím profilu. Když však přijela k němu do ordinace, provedl jí něco příšerného. Za znásilnění a únos si doktor odsedí deset let za mřížemi.

Odporný zážitek popsala modelka ve videu, díky kterému dohnala k práci místní policii, informoval deník The Sun. Berechet se s ní spojil přes sociální sítě. „V lednu 2020 mi napsal na Instagramu s nabídkou spolupráce. Nebo tak jsem si to aspoň tehdy myslela,“ řekla. „Měla jsem problémy se zuby, které byly docela viditelné,“ dodala.

Avšak místo toho, aby jí za pomoc se získáváním fanoušků zubař pomohl, během sjednané schůzky ji zdrogoval, odvezl k sobě domů a znásilnil. Veškerá obvinění následně popřel. Soud v Bukurešti ho však uznal vinným ze zločinu znásilnění, omezování osobní svobody a poslal ho na deset let do vězení. K tomu má také Rumunce zaplatit v přepočtu přes milion dvě stě tisíc korun. Po opuštění vězení také pět let nesmí provozovat činnost zubaře.

Modelku její fanoušci i široká veřejnost pochválili za odvahu vyjít s případem na veřejnost. Dohnala tím policii k tomu, že se případem začala doopravdy zabývat. Během procesu se přihlásilo i několik dalších obětí.