Brutální vražda vychovatelky Katky (†60): Miluji tě, napsala před smrtí synovi

Slovenské Veľké Kapušiny se stále probírají z šoku po brutální vraždě vychovatelky Katky (†60). Známá a oblíbená žena, která přes dvacet let pracovala v dětském centru, byla nalezena mrtvá na zápraží svého domu. Se svými syny Atillou a Csabou, kteří žijí a pracují v Rakousku, měla velmi dobrý vztah. Ti se z vraždy vzpamatovávají opravdu těžko. Právě Csaba pro server Plus JEDEN DEŇ odhalil zdrcující detaily.

Krutou pravdu mu sdělili po telefonu

Jelikož oba synové žijí v zahraničí, příchod domů maminka vždy toužebně očekávala. A právě v osudný den Csaba mamince oznámil, že za pár dní přijede. „Tak moc se těšila… Naposledy mi ve zprávě popřála dobrou noc a dodala, že mě miluje,“ popsal rozhozený syn.

Csabu zpráva o smrti maminky přirozeně skolila. Krutou pravdu nebylo snadné přijmout. „Volali mi a nevěděli, jak mi to mají říct. Všichni plakali,“ dodal syn s informací, že krátce nato už seděl v autě na cestě do Veľkých Kapušian. Rodinný přítel Július Dančo prozradil, že si jeho kamarád Csaba nyní dává za vinu, že nebyl doma.

Proč vrah do domu přišel, nemá syn nejmenší ponětí. Pachatel si z domu neodnesl vůbec nic, ukryté peníze v domě synové našli.

Vrah svou oběť ubodal

Viktor L. (22), který je z vraždy oblíbené vychovatelky podezřelý, pocházel z nedaleké romské osady a znal poměry v Katčině rodině velmi dobře, protože se často potkávali. Katka se nad ním totiž slitovala a platila mu za drobné práce kolem domu.

Policie tvrdí, že ve chvíli, kdy Viktor Katku napadl, byl pod vlivem drog. Do domu se dostal rozbitím skleněné výplně, kde pak na ženu brutálně zaútočil. „S úmyslem usmrtit poškozenou ji dosud nezjištěným ostrým předmětem nejméně dvakrát bodl do zad a nejméně třikrát do ruky. Způsobil jí zranění, která byla neslučitelná se životem, a žena jim na místě podlehla,“ uvedla policejní mluvčí Lenka Ivanová.