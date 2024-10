Olivier (†46) zmizel v Sasku ve štole: Úřady odmítají vyprostit jeho tělo, bylo by to příliš drahé

Hledač pokladů Olivier K. (†46), který se na začátku října ztratil v opuštěných štolách na německé straně Krušných hor, byl oficiálně prohlášen za mrtvého. Saské úřady se také rozhodly, že se nebudou pokoušet o vyproštění jeho těla z 25metrové hloubky, protože by to bylo moc nákladné.

Přesný osud Oliviera zůstává stále neznámý. Co však jisté je, že zmizel na konci října, když se vydal do opuštěných důlních šachet na německé straně Krušných hor. Podle jeho přátel Olivier nelegálně pronikl do jedné z šachet, která byla přes sto let zavřená, s cílem najít cenné minerály a drahokamy.

Jednalo se prý o jeho koníček, informoval deník Bild. Z více než kilometr hlubokého labyrintu chodeb se už nadšenec ale bohužel nevrátil. Policejní psi na místě zachytili stopu mrtvého těla, to však nevysvětluje všechny okolnosti.

„Je vysoce pravděpodobné, že pohřešovaná osoba je pod troskami a že v nepoužívaném důlním tunelu měla nějakou nehodu,“ napsala policie. Určit přesnou lokaci těla by podle saských úřadů vyšlo v přepočtu na více než deset milionů korun, informoval server RTL. Rozhodly se proto, že se o jeho vyproštění pokoušet nebudou. „Nalezení a vyproštění těla není vzhledem k okolnostem případu absolutně nutné,“ stojí v tiskovém prohlášení.

To se však ani trochu nelíbí jeho známým a pozůstalým. Rozhodli se proto založit veřejnou sbírku, kde se prostředky k nalezení jeho těla snaží vybrat sami. „Nechceme tam Oliviera nechat. To proto, že víme, že on by nás nikdy ve štychu nenechal,“ popsal devětadvacetiletý Kevin Halank, přítel a jeden z organizátorů sbírky. „Vzhledem k tomu, že naše země denně rozhazuje miliony eur, nám toto rozhodnutí přijde skandální!“ dodal.

Sbírku pochopitelně plně podporuje i Olivierova rodina. O jeho hobby objevování opuštěných dolů věděli a dlouhé roky na něj naléhali, aby s tím přestal. Teď, když město potvrdilo synovo zmizení, se nejhorší obavy jeho rodičů naplnily. „Potřebujeme jistotu,“ řekl jeho otec Detlef. A to i navzdory tomu, že již přijal, že svého syna naživu už nikdy neuvidí.