Roman (†15) spáchal prý sebevraždu kvůli šikaně: Stala se mu osudnou nevydařená narozeninová oslava?

Sebevraždě měla údajně předcházet narozeninová oslava, které se Roman účastnil v sobotu 18. listopadu. Mělo se jít do pizzerie a pak přespat u oslavence, tvrdí matka, která chlapci dovolila jít. Na oslavu se prý Roman velmi těšil. Netušil však, že na oslavu byly pozvány i jeho šikanátorky. Těm se jeho účast na oslavě nelíbila.

„Roman nevěděl, kdo všechno na oslavě bude, a později se dozvěděl, že tam budou i jeho spolužačky, které ho šikanovaly, Ty se zeptaly, kdo Romana pozval a proč. Romanův kamarád nepřiznal, že ho pozval, právě naopak, pověděl, že Roman byl ten, kdo se sám pozval. Dali mu najevo, že ho tam nechtějí. To, jak se k němu zachovali, i to, jak se před děvčaty prezentoval jeho „kamarád“, snášel velmi zle. Zranilo ho to,“ popisuje matka v článku Nového času.

Žena ho pak společně s dcerou našla, jak se bezradně prochází po vesnici. Bály se, že by si mohl něco udělat. Poté si prý o všem promluvili, což mu v minulosti mělo pomáhat. Nicméně oslava nebyla jediným nepříjemným momentem v Romanově vztahu se spolužáky. Šikanovali ho dávno před tím, a to i přes sociální sítě. Spolužačky nedaly Romanovi pokoj ani ve chvíli, kdy se rozhodoval, zdali ze střechy školy skočí. Celou situaci dokonce natáčely: „Romane, skoč!“ pořvávaly v momentech, kdy se ho vlastní matka i zástupce školy snažili přemluvit, aby neskákal.

Do školy se podle matky nikdy netěšil, protože dobře věděl, co ho tam čeká. V den neštěstí měla mít Iveta zlou předtuchu, že se Romanovi něco stane, a chtěla, aby raději zůstal doma. „V pondělí ráno jsem měla zlé tušení. Řekla jsem mu, zůstaň doma, ony ti pokoj nedají. Věděla jsem, že si ho tím, že na té oslavě nebyl, budou dobírat. Pověděl mi, že to zvládne, na což jsem mu odpověděla, ať zůstane doma,“ vzpomíná.

Ostatním dětem se prý snažil různě přizpůsobit, tak aby ho měly rády a daly mu pokoj. Ostříhal si kvůli nim i vlasy. Ani to ale nepomohlo a šikana pokračovala dál. Případ vyšetřuje košická policie, která od otce Romana obdržela trestní oznámení na školu. O šikaně měla údajně vědět i třídní učitelka spolu s ředitelem. Ten zarytě mlčí a odmítá situaci komentovat.

Jak píše Nový Čas, ve hře je teď i zapojení vyšších orgánů jakými je Ministerstvo školství a Státní školská inspekce. Ani jeden z nich se ale nemůže zapojit bez předchozího oslovení. „Vzhledem k tomu, že uvedeným případem se zabývají orgány činné v trestním jednání, ministerstvo školství je připravené poskytnout spolupráci, pokud bude v dané věci oslovené,“ vysvětluje odbor komunikace Ministerstva školství, vědy, výzkumu a sportu.

Smutný osud Romana otřásl Slovenskem poté, co letos v dubnu v Bánské Bystrici spolužáci nalili žákyni šesté třídy savo do pití. Dívka kvůli tomu skončila ve fakultní nemocnici.

Pokud máte psychické potíže či jakékoliv trápení, obraťte se na odborníky například na Lince bezpečí: 116 111 nebo v Centru krizové intervence: 284 016 666. Služby jsou poskytovány nonstop a zdarma.