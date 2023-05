Vyhlášený expert Bohumil Šole (†63) před 26 lety v Lázních Jeseník odpálil semtex: Při sebevraždě zranil 20 lidí!

Bývalý zaměstnanec pardubického podniku Synthesia Semtín Bohumil Šole (†63) se v květnu 1997 rozhodl k razantnímu ukončení svých dlouholetých depresí. Do Priessnitzova sanatoria v Lázních Jeseník přišel osudného dne s podomácku vyrobeným semtexem, který u vstupu do budovy odpálil. O život přišel při výbuchu jen on. Dalších dvacet osob se během incidentu zranilo.