Šílený střelec z Maine se prý chtěl pomstít: Jeho bývalá žena a syn se báli o život!

Krátce po tragédii americká média spekulovala o střelcově motivaci. Během pátrání po vrahovi se objevila zpráva, že se muž bude chtít mstít své bývalé ženě. Cara Lambová (39) se za Roberta Carda provdala v roce 2005. Manželé spolu mají syna Colbyho, kterému je nyní osmnáct let.

Když se žena o tragické události dozvěděla, rychle se sbalila a jela se i se synem ukrýt. Bála se toho, že se jí Card půjde pomstít. Po dvou letech manželství se totiž s psychicky labilním mužem rozvedla a dítě si vzala s sebou. Card se odmítal vzdát a s ženou se po několik let soudil, informoval The New York Post.

Policie v rámci probíhajícího vyšetřování mimo jiné hovořila i s Cardovou sestrou. Žena detektivům sdělila, že kromě rozvodu bratr špatně nesl nedávný rozchod. Dále uvedla, že rodina o jeho špatném duševním stavu věděla.

Psychicky nemocný si za cíl vybral restauraci s bowlingovou dráhou. Bývalý armádní záložník vlastnil několik zbraní a všechny uměl ovládat. S poloautomatickou puškou zabil na osmnáct lidí a dalších třináct zranil. Policie jej další den objevila mrtvého. Nejspíš spáchal sebevraždu.

Pokud máte psychické potíže či jakékoliv trápení, obraťte se na odborníky například na Lince bezpečí 116 111 nebo v Centru krizové intervence 284 016 666. Služby jsou poskytovány nonstop.