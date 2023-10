Krvavá řež Hamásu v Izraeli: Rodiče zemřeli, když vlastními těly chránili syna, teroristé odvlekli babičku i dvě malá děvčátka

Tragédie potkala i rodinu Yoniho Ashera. Jeho manželka Doron vzala na víkend jejich dcerky k babičce, která bydlela ve vesnici Nir Oz nedaleko hranic s Gazou. Do domu vtrhli příslušníci Hamásu a ženu i s holčičkami unesli. Muž pro deník New York Post vypověděl, že mu žena telefonovala. „Řekla mi, že teroristé jsou v domě,“ uvedl Yoni s tím, že náhle se hovor přerušil.

Na sociálních sítích prý narazil na video, v němž poznal svou manželku a holčičky. Doronu s dětmi prý odváželi ozbrojenci Hamásu. „Určitě jsem viděl svou ženu, své dvě dcery a tchyni na nějakém vozíku a kolem nich teroristy Hamásu. Moje dvě holčičky, jsou to jen děti, není jim ani pět let a tři roky. Nevím, co se s nimi stalo,“ uvedl otec, který se dokonce nabídl jako rukojmí místo své rodiny. „Žádám Hamás: Neubližujte jim. Neubližujte malým dětem. Neubližujte ženám,“ řekl.