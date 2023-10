Čech Tadeáš (21) v Izraeli: Výbuchy otřásaly celým domem a přehlušily sirény! Je zákaz vycházení

„V sobotu mě probudil výbuch. Nevěnoval jsem tomu moc pozornost a chtěl dál usnout, vzápětí se ozvala další rána a najednou se spustily sirény,“ líčí mladý muž Blesku.

Poplach ho vyhnal z postele. Spolu s dalšími lidmi z domu běželi ke schodům, kde je prý nejbezpečněji. „Stáli jsme tam po celou dobu poplachu a ještě i po něm. Zvuky sirény přerušovaly výbuchy raket. Měl jsem pocit, že některé byly za rohem, jak to bylo hlasité a otřásalo to celým domem,“ popisuje.

Během následujících dvou hodin se opakoval poplach každých pět minut. Mladík s příbuznými zůstali uvězněni v domě. „Je zákaz vycházení. Sledujeme televizi. Teta nadává na armádu, jak mohla dopustit tohle neštěstí, které páchá hnutí Hamás pronikající na území Izraele. Střílejí do všeho, co se hýbe, vnikají do domů,“ říká k situaci.

Strach prý zatím nepociťuje, vrátit do Česka by se měl v úterý, pokud jeho spoj nebude zrušen. „Pro mě je to zvláštní, nevím, jak na to reagovat. Pocit, že jsem v místě, kde probíhá válka, to jsem nikdy předtím nepoznal,“ dodal.

Dvě zprávy z Česka

V době, kdy nad městem létaly rakety, dostal od českého ministerstva zahraničních věcí SMS zprávu s doporučením dbát zvýšené opatrnosti a sledovat místní média. „Druhá zpráva pak přišla odpoledne s tím, abychom se vyhýbali jižní a centrální oblasti Izraele,“ doplnil mladík.

Železná kopule

Při bombardování zlikviduje systém Iron Dome až 85 procent raket, které útočníci odpálí na osídlené oblasti. Někdy ale selže. „Pár raket dopadlo přímo na město. Problém je, když jich vystřelí příliš mnoho najednou a Iron Dome zahltí. Během soboty jich bylo několik tisíc,“ vysvětlil Tadeáš.

06:30 Radikálové z hnutí Hamás pokračovali v noci v útocích na Izrael. Velkou část vypálených raket zachytil protivzdušný systém Iron Dome. 06:20 Izraelská armáda uvedla, že se terčem jejích útoků v posledních hodinách stalo několik velitelských stanovišť Hamásu, budovy jeho představitelů i mešita, v níž se nacházelo operační zařízení tohoto hnutí. 5:52 Izraelská armáda v noci na dnešek pokračuje v útocích na cíle radikálního hnutí Hamás v Pásmu Gazy, odkud o víkendu palestinští ozbrojenci napadli Izrael. Informuje o tom server listu The Times of Israel. Server deníku The New York Times (NYT) zase napsal, že podle předběžných odhadů izraelského vysoce postaveného vojenského činitele drží Hamás nejméně 150 rukojmích. Izraelská armáda uvedla, že se terčem jejích útoků v posledních hodinách stalo několik velitelských stanovišť Hamásu i budovy jeho představitelů. Zobrazit celý online