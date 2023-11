Roman si vzal život skokem ze střechy: Byl bezradný, míní psychiatrička

Mladík se během přestávky vyplížil na střechu. Ke skoku ho hecovali i spolužáci, kteří si ho přitom natáčeli: „Romane, skoč!“ zaznívalo ve videu, které si natáčeli. Celé situaci byla přítomná i chlapcova zoufalá matka Iveta (51), která se mu snažila sebevraždu vymluvit. Ani ona, ani hovor s otcem ho však nepřesvědčili. Roman si vzal dobrovolně život. Postupně na povrch vyplouvají hrůzné okolnosti, které činu předcházely.

Oba rodiče stále nechápou, jak ho ostatní děti mohly ke skoku hecovat. Odpovědi nabízí psychiatrička z Košic, Danica Caisová. Ta se domnívá, že v takovýchto případech hraje velkou roli síla kolektivu. Jedinci mají prý tendence jednat na základě tlaků ze sociálních síti, nebo pod vlivem spolužáků. „Pokud se člověk, který je dlouhodobě šikanován, rozhodne spáchat sebevraždu a dokoná ji, je náročné odhadnout, co bylo tou poslední kapkou, protože po smrti nám to už neřekne… Myslím si, že tenhle kluk, ač jsem ho neznala, byl bezradný, nevěděl, na koho se obrátit a kdo by mu s tím, co ho trápilo, uměl pomoci,“ konstatovala Caisová pro Nový Čas.

Policie zahájila trestní stíhání, nikoho konkrétního ale doposud neobvinila. Vedení školy včetně ředitele mlčí. Smuteční černou vlajku škola vyvěsila až tři dny po Romanově smrti. Podle otce by se tomu tak nestalo, nebýt mediální pozornosti. „Vlajku vyvěsili až po tom, co si přečetli článek v novinách s tím, že tam není. Vyvěsili ji pozdě. Včera večer, když jsem šel okolo, tam ještě nebyla,“ popisuje otec Romana pro Nový čas. Roman bude mít pohřeb v neděli 26. listopadu. Zádušní mše proběhne o den později.

Pokud máte psychické potíže či jakékoliv trápení, obraťte se na odborníky například na Lince bezpečí: 116 111 nebo v Centru krizové intervence: 284 016 666. Služby jsou poskytovány nonstop a zdarma.