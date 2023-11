Školák (†15) z Parchovan se zabil přímo před spolužáky: „Romane, skoč!“ křičely na něj děti

Oběť zrůdné šikany Roman si vzal v pondělí 20. listopadu dobrovolně život. Během dopolední přestávky skočil ze střechy základní školy ve slovenských Parchovanech. Podle výpovědi rodičů za jeho depresemi stála drsná šikana. O celé situaci navíc měla vědět třídní učitelka i ředitel. Dlouhodobě však problematické chování Romanových spolužáků neřešili.

Z nového videa poskytnutého deníku Nový Čas je patrné, že Roman před skokem váhal. K tomu, aby ze střechy skočil, ho povzbuzovaly ostatní děti. „Romane, pojď dolů, č**áku. Romane, skoč!“ Na místě měla být přítomna i matka chlapce. Prosila syna, aby neskákal. V zoufalé snaze hrůzu odvrátit zavolala svému manželovi, který pak obratem zavolal přímo Romanovi. „Volala mi žena s tím, že Roman je na střeše školy a hrozí, že z ní skočí. Následně jsem mu volal já, snažil jsem se mu to vymluvit s tím, že se přece dá všechno vyřešit, ale už byl pevně rozhodnutý, že to dokončí,“ vzpomínal otec.

Sledovat vlastní dítě, jak si chce vzít život, bylo pro matku Romana devastující. Přestože se snažila syna zachránit, nepodařilo se jí to. „Já jsem mu řekla, že změní školu. Vyčítám si, že jsme toto neudělali dříve. Celou dobu stál na hraně střechy. Roztáhl ruce a skočil. Rovnou vedle mě. Když spadl, byl to šok, křičela jsem a museli mě držet,“ vyčítá si žena.

Kdo má zodpovědnost za chlapcovu smrt, ukáže probíhající vyšetřovaní. Otec Romana podal na školu trestní oznámení. Ani jeden z rodičů však nedokáže pochopit, jak někdo mohl Romana ke skoku povzbuzovat. Rodina by byla ráda, kdyby se přiznali ti, co ve videu pokřikovali. „Teď ať se ukážou, ať za námi přijdou a poví nám, že to byli oni, kdo křičel ‚skoč‘. Ale máme tušení, kdo to byl,“ uvedla matka Romana. Ředitel školy se k incidentu nechce vyjadřovat.

Pokud máte psychické potíže či jakékoliv trápení, obraťte se na odborníky například na Lince bezpečí: 116 111 nebo v Centru krizové intervence: 284 016 666. Služby jsou poskytovány nonstop a zdarma.