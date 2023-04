„Vůbec nevím, proč si vybrali mě. Na začátku se mi posmívali, pak nadávali, později jakoby ‚omylem‘ na chodbě vráželi. Občas na mě doráželi i mimo školu. Vyhrožovali, abych na ně počkal před školou, jinak si počkají na mě. No, udělali to…,“ popsal pro Blesk.cz šikanovaný třeťák, talentovaný basketbalista.

„V pondělí mě tři z nich u šaten chytili, čtvrtý mě bil a kopal,“ klopí zrak klučina. Od té chvíle má bolesti hlavy, byl u lékaře, který doporučil další vyšetření zraku. Rodiče se bojí, zda syn neprodělal nějaký stupeň otřesu mozku. Až po tomto napadení se školákovo skoro třítýdenní příkoří provalilo.

Styděl se to říct

Když se máma Petra vše dozvěděla, byla v šoku. „Nic jsme netušili, syn viditelná zranění neměl, doma nic neřekl. Jak to, že nic neviděl nikdo dospělý přímo ve škole? Kde byl dozor?“ ptá se s tím, že napadání syna si všimly jen některé děti. „Když to došlo příliš daleko, řekly to třídní učitelce,“ dodala.

Pro mlčenlivost syna má pochopení, pro přístup školy nikoliv. „Prý nic moc nezmůžou, na zvýšený dozor nemají údajně dost lidí. Proč se musí starat vždy oběti a agresoři se smějí? Tohle se nesmí stávat nejen našemu synovi, ale ani dalším dětem. Řešme šikanu rázně!“ apeluje chlapcův táta René.

Ředitel školy: Nic vám neřeknu

Blesk.cz požádal 6. Základní školu o vyjádření. „Věc budeme řešit na pedagogické radě. S vámi se ale o tom nebudu bavit,“ řekl ředitel Lukáš Synek. Podle zdroje Blesku proběhly individuální hovory s aktéry šikany v ředitelně, ovšem bez rodičů.

„To nechápu. Syn si vytrpí šikanu a pak musí jako oběť k řediteli mezi čtyři dospělé, bez jakékoli psychické podpory táty a mámy? Doma o tom samozřejmě zase nechtěl mluvit,“ nechápe maminka šikanovaného klučiny. Jak přesně budou potrestáni agresoři, není známo.

Agresory vyloučit nemohou!

Sdílnější byl zástupce ředitele Jaroslav Hrabec. „My jako škola můžeme případy nahlásit příslušným úřadům, tím naše pravomoci končí. Interně můžeme přeorganizovat dozor, dohlížet na riziková místa. Na plné pokrytí je potřeba dostatek personálu. Co se týče trestu pro agresora, nemá-li vychozených devět tříd základní školy, nemůže být vyloučen. V úvahu přichází kázeňský postih jako důtky či zhoršené známky z chování,“ řekl.

Problémoví i mimo školu

Kdo jsou ti zbabělci, kteří si troufnou leda na menšího a mladšího klučinu a ještě v přesile? Má jít o čtyřčlennou partičku, se kterou už dříve byly na škole problémy. Je v ní „kápo“ z osmé třídy i čtvrťák. Pocházejí ze sociálně slabších poměrů, známí jsou i z dětských hřišť mimo školu, kde údajně s oblibou napadají mladší děti.

Šikanovaný klučina se v pátek do školy vrátil. Bude-li se šikana vůči synovi opakovat, jsou rodiče Petra a René odhodláni přehlásit ho na jinou školu.

VIDEO: Šikana - jaké jsou její varovné příznaky?

délka: 02:02.00 Video Video se připravuje ... Šikana - jaké jsou její varovné příznaky? Videohub