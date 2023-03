Výrostci brutálně zbili chlapce: Mlátili ho pěstmi a pálili o něj cigarety!

Z videa, které se o víkendu začalo šířit po sociálních sítích, je v šoku celé Polsko. Podle informací serveru fakt.pl bylo video natočeno v Pruzkówě nedaleko Varšavy. Není jasné, kdy přesně k incidentu došlo. Ve videu je vidět skupinka dospívajících, kteří brutálně napadli svého vrstevníka.

Údery pěstí a típání cigaret

Nejdříve mladíka jeden z agresorů povalí na zem a buší do něj pěstmi. Zároveň do něj kope, zatímco se mladík krčí a snaží si chránit rukou hlavu. Útok ale neustává a útočník ho dál bije pěstmi. Později k napadenému přistoupí další mladík, který kouří a na chlapce sype popel! Dva další agresoři k němu přistupují a dávají mu k tváři své boty, jako by chtěli, aby je políbil, a pak ho odstrčí, až mladík padá k zemi.

Policisté je pochytali

Případ začala vyšetřovat policie, která podle výše zmíněného serveru všechny agresory dopadla. Jeden z nich se prý přihlásil na policii sám. Není to prý poprvé, kdy mají oplétačky se zákonem. „Tři z nich měli tento měsíc také zmlátit dalšího nezletilého,“ uvedl policista Sylwester Marczak. „Pachatelé budou potrestáni podle zákona. Státní zastupitelství a policie musí v takových situacích vždy reagovat rozhodně,“ napsal na twitter ministr spravedlnosti Zbigniew Ziobro.

Omluva dívky

U incidentu byla rovněž dívka, která vše natáčela na svůj telefon. Nicméně ta se brání, že všechno pouze natáčela a na trýznění chlapce se vůbec nepodílela. „Chtěla bych vás požádat, abyste mě nespojovali s celou touto situací, protože jsem jen nahrávala. Toho kluka jsem se nedotkla, stydím se, že jsem tam byla,“ napsala na sociální síť.

Ještě není jasné, jaký trest mladíkům hrozí. Dospělému člověku by za to hrozil až dvanáctiletý trest. Ovšem okresní prokurátor pro fakt.pl uvedl, že žádný z mladíků nebude čelit obvinění, jelikož jsou všichni mladší osmnácti let. Soud rozhodl, že všech šest půjde zatím na tři měsíce do výchovného ústavu.