Šok v Parchovanech: Roman skočil ze střechy školy, záchranáři ho oživovali marně.

Ve slovenských Parchovanech došlo 20. listopadu k tragédii. Život si vzal patnáctiletý Roman. Žák deváté třídy skočil ze střechy základní školy. Ze třídy se vyplížil během přestávky. Přes včasný zásah záchranářů chlapec v nemocnici vážným zraněním podlehl. Podle spolužáka to byl veselý kluk, který ale trpěl depresemi.

K šokujícímu incidentu došlo v pondělí dopoledne během přestávky. Roman vylezl oknem na žebřík vedoucí na střechu školy, ze které pak následně skočil. „Vyskočil během přestávky před pátou hodinou, kdy jsme měli slovenský jazyk. Nejprve vyšplhal přes okno žebříkem na střechu a pak odtud skočil. Po tom, co se stalo, vyučování přerušili. Všichni ve třídě jsme plakali,“ popisoval Romanův spolužák mrazivé okolnosti události pro deník Nový Čas.

Podle něj byl Roman veselý a usměvavý kluk, který ale zároveň trpěl těžkými depresemi. Romanova matka ho údajně neměla kvůli jeho stavům pouštět ven.

O sebevražedných sklonech mladíka věděl i soused Romanovy rodiny. „Byl to jedináček a žil spolu s rodiči sám. Často jsme ho vídali. Co vím, tak už předtím měl sebevražedné sklony.“ Zároveň nedokáže pochopit, jak je možné, že chlapci nikdo nepomohl a nezadržel ho. Mohli třeba přivolat některého z učitelů, tvrdí.

Ředitel základní školy v Parchovanech Ivan Račkovský se k situaci vyjádřil velmi stroze. „Aktuálně probíhá vyšetřování toho, co se stalo a do jeho ukončení se k případu nebudu vyjadřovat.“ Podobně stručně okomentoval neštěstí i starosta obce. „Jako zřizovatel školy a statutární orgán obce mám informace o tom, co se dnes ve škole stalo. Tyto informace nejsou komplexní, a dokud nebudou, nebudu se k tomuto případu dále vyjadřovat,“ uvedl.

Krajská policie zmínila, že momentálně probíhá intenzivní vyšetřování okolností úmrtí. K dispozici jsou i záběry z bezpečnostních kamer, které se pravděpodobně budou prověřovat.

Pokud máte psychické potíže či jakékoliv trápení, obraťte se na odborníky například na Lince bezpečí: 116 111 nebo v Centru krizové intervence: 284 016 666. Služby jsou poskytovány nonstop a zdarma.