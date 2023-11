Sexuolog o faráři z jižních Čech: Proč si uřízl penis?

Kněze našli záchranáři ve středu večer v kaluži krve s údajně amputovaným penisem. Co se v zamčeném domě osudného večera odehrálo? Věřící z malé obce na Českobudějovicku se modlí: Ať se stalo, co se stalo, chceme, aby se pan farář vrátil.

Duchovního našli uplynulou středu, pomoc přivolala starostka. Nedorazil na domluvenou schůzku, nebral mobil a nereagoval na zvonění. Hasiči vnikli na faru přes několikery zamčené dveře za asistence policie a zraněného muže snesli z prvního patra. „Bylo to v rámci možností včas. Nechci domyslet, co by se stalo, kdyby tam ležel déle,“ řekla Blesku starostka.

Zraněný muž je stále ve vážném stavu. Jaké drama se na faře odehrálo, není stále jasné. Nepodařilo se najít ani amputovaný penis, který faráři chyběl. V domě byl navíc s duchovním jen pes. Záchranná služba ani policie neuvedly k případu žádné podrobnosti.

Miláček věřících

Kusé informace mají i farníci. Přes nejasnosti spojené s podivným zraněním se shodují v tom, že chtějí svého faráře zpět. „Máme ho tu všichni rádi. Žije tu s námi dlouhá léta, jeho mše jsou oblíbené, sjíždějí se na ně věřící z celého okolí,“ řekli Blesku oslovení obyvatelé obce.

„Nevíme přesně, co se stalo, asi šlo o zdravotní problém. Pevně doufáme, že se uzdraví a vrátí. Tedy, pokud mu to jeho zdravotní stav dovolí. Moc si to všichni přejeme,“ potvrdila Blesku starostka.

O farníky se stará prozatím vikář

„Pan farář je stále v nemocnici v intenzivní péči lékařů a není schopen komunikovat. Zatím nemáme relevantní informace o jeho zdravotním stavu a celém případu. Prošetřujeme, co se vlastně stalo. O farníky je až do vyřešení případu postaráno mnou osobně,“ uvedl Blesku generální vikář David Henzl.

Pomocnou ruku nabídla i jedna z knězových farnic. Starší žena uvedla, že v případě potřeby vezme k sobě domů psa zraněného duchovního, kterého má v současnou chvíli u sebe varhaník. „S panem farářem jsem mluvila ve středu, tedy ten den, kdy se to stalo. Potkali jsme se při venčení a normálně jsme se spolu bavili tak, jako pokaždé,“ popsala starší žena.

Proč se to stalo?

Důvodů, proč si muž amputuje penis, může být podle odborníků více. „Nemám dost informací, abych mohl říct, co za tím stálo. Obecně řečeno to může mít příčiny v duševním onemocnění. Může to být třeba i pocit viny za něco, co spáchal. Ale to už je čirá hypotéza. Obecně tohle mohou udělat lidé pod vlivem duševní nemoci, třeba schizofrenici,“ uvedl sexuolog Ondřej Trojan. Takové případy jsou sice ojedinělé, ale stávají se i v Česku. Například v roce 2014 si uřízl úd muž na Znojemsku a spláchl ho do záchodu. Skončil v péči psychiatrů.