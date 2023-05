Dva pracovníci Temelínu přišli o život: K neštěstí došlo při práci na horkovodu jaderné elektrárny

Tragická událost se stala v části Olešníku Nová Ves. „Na místě byl pracovník inspektorátu práce. Bližší okolnosti zjišťujeme,“ informovala policejní mluvčí Martina Joklová. Zahynuli kolem 16:00.

„Oba muže záchranáři několik desítek minut oživovali, avšak resuscitační úsilí bylo marné a muže se nepodařilo zachránit,“ uvedla mluvčí jihočeské záchranné služby Zuzana Fajtlová.

„Můžeme potvrdit smrtelný úraz dvou zaměstnanců. Došlo k němu mimo areál elektrárny,“ uvedl pro iDnes.cz mluvčí temelínské elektrárny Marek Sviták. „Okolnosti prověřujeme, cokoli dalšího není možné aktuálně sdělovat. Intenzivně spolupracujeme s policií a jsme připraveni poskytnout maximální pomoc rodině. Je nám to nesmírně líto.“

Představujete si horkovod Temelín – ČB jen jako „dlouhé potrubí“? 🤫

Ve skutečnosti ale kromě např. mostů a stanic vyžaduje i řadu úprav v elektrárně. Jeden z významných projektů @SkupinaCEZ jde - i přes námi nezaviněné zpoždění do finále a my mu věnujeme maximální pozornost. pic.twitter.com/9YTcbOAuGH — Bohdan Zronek (@bohdan_zronek) March 22, 2023

Horkovod do Českých Budějovic se stále ještě buduje, má několikaletý skluz. „I přes námi nezaviněné zpoždění do finále a my mu věnujeme maximální pozornost,“ tweetoval v březnu Bohdan Zronek z představenstva skupiny ČEZ.