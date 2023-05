Hasiči Michal a Denisa mimo službu zachránili život řidiči: Bez jejich pomoci by nepřežil!

Řidiči, který jel v pátek 5. května po silnici II. třídy za obcí Dasný, se za volantem udělalo zle a kvůli zdravotní indispozici havaroval.

Nehodu viděli dva příslušníci hasičského sporu Denisa a Michal. Oba byli sice zrovna mimo službu, ale záchranářství mají v krvi, a tak zareagovali velice pohotově.

„Denisa vzala telefon a volala na tísňovou linku. Michal muže, kterého postihla indispozice, vytáhl z auta ven a jelikož nenahmatal puls, tak ihned zahájil srdeční masáž,“ popsala událost na sociální síti mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů.

Hasič vytrvale pokračoval v oživování řidiče až do příjezdu záchranné služby. Ta pak pacienta stabilizovala a přepravila do nemocnice. „Bez pomoci Michala i Denisy, bez jejich duchapřítomnosti a profesionality by muž podle vyjádření lékařů zcela jistě nepřežil,“ doplnila Matějů.

Statečné hasiče ocenilo i vedení sboru.