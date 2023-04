Kriminálka Odznak Vysočina se inspirovala vraždou kvůli mlýnu: Manžel sypal kolem mrtvoly pepř, aby zmátl policejní psy!

Pětičlenný tým vedený kapitánkou Danou Skálovou (Monika Hilmerová) se v uvedeném díle zabývá zmizením učitelky z mateřské školy, kam shodou okolností chodí dcera Kateřiny Vlčkové (Simona Hába Zmrzlá). Třetí epizoda druhé série Odznaku Vysočina byla z velké části inspirována skutečným případem a to i včetně velkého množství detailů.

Skutečný případ začal pro policii 28. června 2006, kdy Jiří Toncar oznámil, že pohřešuje svou manželku Janu. Policii tvrdil, že za ním manželka přijela do mlýna v Římově, vyzvedla si nějaké věci a pak společně odjeli do obchodu. Tam se rozdělili a od té doby ji prý Toncar neviděl. Místo toho odjel do bytu, kde Jana žila společně se dvěma dětmi.

Mrtvola v řece nebyla Jana!

Podle příbuzných nebylo manželství šťastné, dvojice se měla rozvádět a Jiří prý manželku často fyzicky i slovně napadal.

Co se tohoto týče, v seriálu bylo vše trochu jinak. Seriálový manžel měl děti v péči a policii tvrdil, že jeho žena často střídala partnery, takže ho ani nepřekvapuje, že zmizela. Tato část může vzdáleně připomínat jiný známý případ - zmizení Jany Paurové. Její manžel, usvědčený násilník, se totiž prezentoval jako ten slušný, kdežto o manželce tvrdil, že pila a podváděla ho.

Případ Jany Toncarové bohužel skončil tragicky. Výpověď Jiřího Toncara měla různé trhliny a kriminalisté ho začali podezřívat. Začal tvrdit, že se manželka praštila a spadla ze žebříku a on dostal strach, že ho policie obviní ze zabití, a tak její tělo vhodil do řeky.

Policii měl přesně ukázat, kam mrtvolu hodil, a ještě u toho sehrál dramatický výstup a žádal o minutu ticha. Ve vodě se sice našla mrtvola, ale nepatřila Janě. Nakonec policie stejně jako v seriálu začala velice důkladně prohledávat mlýn, kde Toncar žil, což ho vyděsilo. Na mlýnu mu totiž záleželo a ničení jeho práce ho štvalo. Přiznal, že manželku ubil cihlou, protože ho po rozvodu chtěla o mlýn připravit. Toncar na stavení neměl právo, protože Jana ho zdědila po rodičích a mlýn byl výhradně jejím majetkem.

Ve zmíněném díle Odznaku Vysočina se objevuje také scéna, kdy vrah přizná, že zahradu posypal pepřem, aby zmátl psa. Pokud se vám toto zdálo přitažené za vlasy, budete možná překvapeni, protože toto se skutečně stalo. Toncar byl velkým milovníkem detektivek, v nichž se inspiroval a posypal pepřem zahradu, takže policejní psi mrtvolu Jany skutečně nejprve nenašli.