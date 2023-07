Dvacet let od trojnásobné popravy v Litvínovicích: Otec a syn Pacovští zastřelili na ulici tři muže

Od brutální a chladnokrevné trojnásobné vraždy v Litvínovicích na jihu Čech uplynulo už dvacet let. Tehdy tam otec Ladislav a syn John Pacovští zastřelili tři muže. Za vším byl dlouholetý spor s Ladislavovou bývalou ženou Hanou, která se znala se zavražděnými, kteří ji pomáhali. Pacovský starší jí totiž vyhrožoval, později začal i rozebírat rodinný dům.

Dlouholetá kauza, která mnohým obyvatelům Litvínovic na Českobudějovicku nedala spát. Tehdy šlo o menší obec u Českých Budějovic, ve které žilo na dva tisíce obyvatel. Mezi hrstkou z nich to ale dlouhodobě vřelo. Jednalo se o čechorakušany Ladislava Pacovského a jeho bývalou ženu Hanu včetně rodiny Sassmanových.

Šlo o letité spory. Pacovský starší v 80. letech minulého století emigroval do Rakouska, kde s Hanou žil. Později se ale rozvedli a oba se po listopadové revoluci vrátili zpět do Čech. Hana pravděpodobně doufala, že od Pacovského bude mít klid a začne žít od znova. Bohužel to ale nebyla pravda.

Šibenice na střeše

Vygradovalo to zřejmě v době, kdy si Hana našla nového přítele. Ladislav to nemohl překousnout a začal proto naschvál rozebírat dům exmanželky od střechy dolů. Na rozebrané střeše pak postavil šibenici, na kterou napsal její jméno. Pacovský byl v Litvínovicích znám svou agresivitou a psychopatickým chováním. Sousedé na něj podávali trestní oznámení, ohrožoval je například plynovou pistolí, choval se nevypočitatelně a obyvatelé se báli, aby nedošlo na nejhorší. Policie však jakékoliv varování nebrala vážně.

Devět výstřelů

22. července roku 2003 se Ladislav vydal se svým synem Johnem Pacovským zabíjet. Vyzbrojení byli dvěma zbraněmi – pistolemi ráží 6,35mm a 7,65mm. Na silnici narazili na Jana a Radka Sassmanovy. Mezi čtveřicí došlo k slovní a následně i fyzické potyčce.

Ladislav pak tasil zbraň slabší ráže a Sassmanovy (†26 a †31) zastřelili. Důvod? Jejich přátelský vztah s bývalou ženou Hanou. Rodina dvou zastřelených jí pomáhala v době, kdy ji Pacovský starší týral, dokonce u nich i bydlela. Na pomoc dvěma zastřeleným se z rodinného domku u silnice vydal i Herald Kampfer (†51), ten zemřel při převozu do nemocnice v sanitce. Tehdy dvacetiletý John ho totiž zastřelil pistolí 7,65mm. Celkově padlo devět výstřelů, směřujících zejména do zad, hrudníku a břicha.

„Naprášila“ je známá

Pacovští se po vraždě ztratili, pravděpodobně si z toho, co provedli, nedělali příliš velkou hlavou. Na útěku byli dlouhé dva dny a z Litvínovic zamířili do Prahy, kde chtěli navštívit svou známou. Ta jejich nečekanou návštěvu však ohlásila kriminalistům, kteří si na dva vrahy počkali. Zásahová jednotka je tehdy zadržela na náměstí Jiřího z Poděbrad v centru hlavního města. Ladislav měl u sebe v době zadržení pistoli.

Místo doživotí 25 let vězení

Policie měla jasno v tom, že střílel jak otec, tak i syn. Starší z dvojice se ale snažil vinu stáhnout hlavně na sebe a tvrdil, že střílel jen on. Podle kriminalistů a soudu ale nebylo možné, aby dokázal střílet dvěma zbraněmi navíc z rozdílných úhlů.

Celý soudní proces byl značně emotivní, Ladislav Pacovský často vulgárně vykřikoval, nebál se ani slovního napadání soudce. Otec dostal původně doživotní trest vězení a jeho syn John třináct let vězení. Soud ale později tresty snížil na 25 a 11 let vězení.

Do vsi se nevracej!

Rakušan John Pacovský se dostal díky předčasnému propuštění na svobodu už po necelých sedmi letech. Trest si odpykával v Rakousku, lidé z Litvínovic se tehdy báli, aby se nechtěl vrátit zpátky. Doporučovali mu, aby se nevracel. Zda je na svobodě i jeho otec, není jasné.