Muž ve Vrcově zastřelil svou manželku? Sousedy zpráva o mrtvých šokovala

Policisté odlehlé místo u lesa uzavřeli a nad těly muže a ženy, kteří před domem leželi, postavili speciální stan. Stopy tam zajišťovali do pozdních nočních hodin. Práci jim komplikovalo nepřetržité sněžení.

„Jsme úplně na začátku vyšetřování. Byla nařízena soudní pitva, která by měla určit přesnou příčinu smrti,“ uvedl policista Miroslav Šupík s tím, že v pondělí budou kriminalisté vědět více. Na místo se kriminalisté vrátili i včera a pokračovali v ohledávání okolí.

Podle obyvatel nedaleké obce Lhota se manželský pár ve středním věku přistěhoval před několika lety a chatu si uzpůsobil k trvalému bydlení. „Vůbec netušíme, co se tam odehrálo. Nebyly s nimi žádné problémy. O to víc nás to šokovalo,“ shodli se lidé v obci. Mezi místními se rozšířila informace, že muž svoji ženu zastřelil a pak obrátil zbraň proti sobě. Zda to tak bylo, ukáže až další vyšetřování.

„Nebydleli tady dlouho, maximálně pár let. On mi říkal, že chatu přestavěl, aby se tam dalo bydlet. Myslím, že neměli problémy ani s penězi. Ona prý podnikala v Českých Budějovicích,“ popsal další soused pro server novinky.cz. Další uvedl, že mu mrtvý muž měl vyprávět o tom, jak deset let žil v Americe.

„Vídával jsem ho tady běhat, ale pak přestal, prý měl problémy s páteří. Vždycky jsme si ale popovídali,“ doplnil další z místních obyvatel.

Podivná shoda

Je to dva měsíce, kdy jihočeští kriminalisté vyjížděli k úmrtí, nápadně podobnému čtvrteční tragédii. Ve Frymburku v domě na náměstí našli mrtvého muže (+59) a jeho ženu (+54). Během vyšetřování dospěli k názoru, že mezi dvojicí došlo k rozepři, při které muž svou ženu zavraždil a pak si sám vzal život. Případ uzavřeli, protože nebylo koho stíhat. Podle místních se také jednalo o bezproblémový pár.