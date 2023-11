Farář z jižních Čech si uřezal penis: Upadl do bezvědomí! Záhadná infekce?

Minulou středu vyjížděli záchranáři do jedné z obcí na Českobudějovicku. Tam v kaluži krve objevili faráře s údajně odřezaným přirozením. V současnou chvíli je duchovní v bezvědomí. Podle generálního vikáře českobudějovické diecéze Davida Henzla má kněz poškozen centrální nervový systém!

„Leží v bezvědomí na oddělení ARO. Bylo zjištěno poškození centrálního nervového systému, které je virového původu. Vzhledem k těmto okolnostem není možné zjistit, co se skutečně stalo,“ uvedl pro server Novinky.cz David Henzl, generální vikář českobudějovické diecéze. Ten se prozatím stará o farníky v malé obci na jihu Čech, kde zraněný farář před zraněním působil.

Kněz měl zdravotní potíže

Důvodem, proč kněz upadl do bezvědomí, je podle Henzla zřejmě infekce virového původu. Lékaři se domnívají, že by mohlo jít o příznaky akutní meningitidy či encefalitidy. Ta je v některých případech u pacienta schopna vyvolat psychotický stav. Během něj mohou lidé trpět bludy, halucinacemi a jsou schopni sami sobě ublížit.

Českobudějovický vikář doplnil, že rozsah farářových zranění není takový, jak média původně uváděla. Henzl potvrdil, že došlo k poranění v intimní partii. Navíc den před osudnou událostí měl kněz pociťovat zdravotní obtíže.

Pevně doufáme, že se vrátí

Farníci jsou z celé události v šoku. „Máme ho tu všichni rádi. Žije tu s námi dlouhá léta, jeho mše jsou oblíbené, sjíždějí se na ně věřící z celého okolí,“ sdělili Blesku lidé z obce. K incidentu se vyjádřila i starostka. „Nevíme přesně, co se stalo, asi šlo o zdravotní problém. Pevně doufáme, že se uzdraví a vrátí. Tedy, pokud mu to jeho zdravotní stav dovolí. Moc si to všichni přejeme,“ uvedla.