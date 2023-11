Kněze z jižních Čech našli bez penisu? Život mu zachránili sousedé! Místní promluvili

K velmi podivnému zranění duchovního v malé obci na Českobudějovicku vyjížděli záchranka, hasiči i policie. V uzamčené faře našli ve středu večer zakrváceného kněze se zraněním v podbřišku. O tom, co se stalo, se množí spekulace.

Případ je opředen velmi neurčitými vyjádřeními. Podle jedné z verzí se faráři udělalo špatně, spadl a vážně se zranil, podle jiné mu praskl vřed, další mluví o zranění v oblasti genitálií – údajně amputovaném penisu. Ten se prý v bytě nepodařilo najít. V té době měl duchovní u sebe malého psa, o kterého se nyní stará varhaník.

I přes všechny nejasnosti je jisté, že obyvatelé obce knězi zachránili život. Když se starostka dozvěděla, že nedorazil na sjednanou schůzku a na mobil ani zvonění nereagoval, ihned vytočila 112. Na místo vyrazili hasiči, sanitka i policie. „Dobrovolní hasiči zrovna měli poradu, když jim volala starostka. Okamžitě běželi k faře. Museli vyrazit několikery dveře a asistovali při tom, když zraněného faráře snášeli z prvního patra bytu. Policie byt zapečetila,“ potvrdil jeden z místních.

Co přesně se v domě před příjezdem záchranářů odehrálo, lidé netuší. Skoupí na slovo jsou záchranáři i policie. „Policisté neprověřují žádné protiprávní jednání. Mohu jen potvrdit, že asistovali u vstupu do domu k pacientovi,“ uvedl pouze jejich mluvčí Jiří Matzner. Jedna z farářových sousedek si ale všimla, že se vrátili. „Hlídky tu byly ve středu večer, kdy se to stalo, a také i ve čtvrtek přes den,“ řekla Blesku. Podle místních je muž v obci velmi oblíbený a všichni mu přejí brzké uzdravení.