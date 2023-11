Dva nejlepší kamarádi se střetli v protisměru: Radko s Adrianem šílenou nehodu nepřežili

Osmadvacetiletý Adrián a o dva roky mladší Radko byli od mala nejlepšími přáteli. Oba se narodili v Petrovicích nedaleko Žiliny, kde od mala vyrůstali po boku toho druhého. Téměř veškerý volný čas trávili společně. Ironií osudu je, že bohužel oba zemřeli ve stejný den.

Čelní srážce nešlo zabránit

K nehodě došlo podle serveru Zoznam.sk v pátek 24. listopadu odpoledne. Radko toho dne mířil z Bytče směrem na Kolárovice. Na vozovce se ale zničehonic objevila divoká zvěř a řidič tak musel rychle zareagovat. Podle svědků šofér strhl volant, a aby se zbloudilému zvířeti vyhnul, přejel do protisměru. V něm ale bohužel právě jel Radkův přítel Adrián. Ani jeden z nich už nedokázal čelní srážce zabránit.

„26letý řidič vozidla zn. Volkswagen Passat utrpěl zranění neslučitelné se životem. 28letý řidič vozidla Nissan X – Trail utrpěl zranění, kterým bohužel v nemocnici podlehl,“ potvrdila smutnou skutečnost na sociálních sítích policie.

Vesnice je v šoku

Nejen rodiny obou kamarádů jsou z jejich náhlé smrti v šoku. „Je to strašné, co se stalo. Jejich rodiče si prožívají peklo. I my jsme z toho neštěstí hotoví,“ svěřila se pro slovenský deník Nový Čas jedna z obyvatelek Petrovic, která oba muže znala. Místní komunikaci přezdívají „silnice smrti“, protože na ní často dochází k tragickým dopravním nehodám. „Strašná tragédie dvou mladých lidí, které jsem znala. Na těchto místech jsou pravidelně smrťáky. Je to hrozný úsek," zlobila se jedna ze známých.

Smrt dvou mladých kamarádů otřásla celou vesnicí, která se rozhodla zrušit sobotní Kateřinské posezení. „Vzhledem k události, která se stala dnes ráno a vyhasly životy mladých lidí i našich kamarádů z naší vesnice, jsme se takto rozhodli. Děkujeme za respektování,“ sdělil v sobotu Dobrovolný hasičský sbor z Petrovic.