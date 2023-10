Soud potvrdil 15 let vězení pro bývalého funkcionáře Dědečka: Rodiny zabitých studentů žádaly přísnější trest.

Bratislavský krajský soud v pondělí potvrdil trest 15 let vězení, který viníkovi loňské tragické autonehody s pěti mrtvými vyměřil soud první instance. Informovala o tom slovenská média. Prokuratura i pozůstalí obětí nehody, při které odsouzený Dušan Dědeček v opilosti a ve velké rychlosti vrazil do skupiny lidí na zastávce městské hromadné dopravy v centru Bratislavy, žádali přísnější potrestání obžalovaného.

Odvolací soud označil za přiměřenou výměru trestu, kterou Dědečkovi letos v červnu uložil Městský soud Bratislava I. Ten obžalovanému mimořádně snížil trest, za obecné ohrožení mu podle zákona hrozilo 20 až 25 let vězení nebo doživotí. Dědeček u soudů vinu přiznal, skutku litoval a řekl, že společnost by měla bojovat proti alkoholu.

Červnový verdikt soudu první instance byl v souladu s návrhem žalobce. Následně ale do případu zasáhl generální prokurátor Maroš Žilinka, který podřízeným složkám prokuratury nařídil podat v případu odvolání. „Uložený trest odnětí svobody považuji za nepřiměřeně nízký, důsledně nezohledňující způsob spáchání činu, jeho následky a osobu pachatele,“ poznamenal k tomu v minulosti generální prokurátor.

„Když ožralí řidiči dostanou jen 15 let za 5 zabitých studentů, tak to budou dělat i dál. On se bude setkávat se svými dětmi každou chvíli a my chodíme naší dceři na hrob. Je to spravedlivé?“ řekl už dříve slovenským mediím otec jedné z obětí nehody Pavel Hamrák.

Dědeček jel krátce před nehodou loni v říjnu zhruba 140 kilometrů v hodině a v době střetu s lidmi na zastávce byla rychlost jeho vozu 107 kilometrů v hodině. V místě nehody je povolena maximální rychlost 50 kilometrů v hodině. Dědečkovo vozidlo po nehodě zastavilo až několik desítek metrů za zastávkou městské hromadné dopravy. Po tragédii se Dědeček vzdal funkce generálního sekretáře Deaflympijského výboru Slovenska, který se věnuje sportovním aktivitám sluchově postižených.