Minuty před terorem Hamásu: Návštěvníci festivalu bezstarostně tančili na poušti, pak přišel boj o život!

Stovky lidí se sešly v poušti poblíž vesnice Re’im, která se nachází jen několik kilometrů od Pásma Gazy, aby si užily hudební festival Supernova. Festival v Negevské poušti zahrnoval tři pódia, kemp, bar a jídelnu. „Nastal čas, kdy se celá rodina opět sejde,“ lákali na něj organizátoři před jeho zahajením. „A jaká to bude zábava!“ psali, aniž by tušili, že se festival změní v horor.

Na záběrech z festivalu je vidět, jak návštěvníci bezstarostně tančí za úsvitu. Jedná se video, které vzniklo jen pár minut předtím, než na festival vtrhli ozbrojenci radikálního hnutí Hamás. Při útoku zemřelo víc než 260 lidí. Kameraman zachytil na videu nejen bavící se lidi, ale i moment, kdy útočníci seskočili na festival padáky. Na záběrech jsou vidět šedé tečky ve vzduchu, z nichž se podle informací britského deníku Daily Mail, vyklubali útočníci. Těm se tak na festival podařilo proniknout zcela nepozorovaně. O chvíli později vypukl chaos. Lidé začali utíkat o život. Mnozí z nich zemřeli, další padli do zajetí.

Že se něco děje, věděla Ortel v momentě, kdy se v sobotu brzy ráno rozezněly sirény varující před raketami z Pásma Gazy. Krátce poté se začala ozývat také střelba. „Vypnuli elektřinu a zničehonic se v areálu objevili ozbrojenci a začali střílet všemi směry,“ řekla izraelské televizi Channel 12. „Padesát teroristů oblečených ve vojenských uniformách přijelo v dodávkách,“ poznamenala.

.Lidé se z místa snažili uprchnout a odjet auty, ale tam už čekaly džípy plné ozbrojenců. „Stříleli a my jsme se dostali do bodu, kdy všichni zastavili svá vozidla a začali utíkat. Schovala jsem se do stromu, takového keře, a oni začali střílet na lidi. Viděla jsem masy zraněných lidí kolem. Já byla v keři a snažila se pochopit, co se děje,“ uvedla.