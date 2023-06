Vyšší trest pro bývalého funkcionáře Dědečka? Rodiče zabitých studentů rozzuřilo rozhodnutí soudu

Bývalý sportovní funkcionář Dušan Dědeček minulý rok v říjnu opilý vjel na autobusovou zastávku v Bratislavě a zabil pět mladých lidí. Soud ho ve čtvrtek 8. června poslal do vězení na patnáct let. Rozsudek zklamal rodiče obětí i část veřejnosti, přejí si vyšší trest. Prokurátor reagoval na výzvy rodičů a proti rozsudku se odvolá.

Podle slovenského webu Nový Čas generální prokurátor Maroš Žilinka vydal pokyn krajskému prokurátorovi, aby se proti rozsudku odvolal v neprospěch obviněného. Patnáctiletý trest se totiž zdá jak Žilinkovi, tak zástupcům pozůstalých příliš nízký.

„Uložený trest odnětí svobody považuji za nepřiměřeně nízký, důsledně nezohledňující způsob spáchání činu, jeho následky a osobu pachatele,“ poznamenal k tomu generální prokurátor.

U soudu Dědeček projevil lítost a prosil za odpuštění. „Uvědomuji si, že žádná slova ani činy nedokážou zmírnit vaši bolest. Chci a budu vás po zbytek života prosit o odpuštění. Prosím, promiňte a odpusťte mi,“ uvedl Dědeček. Rodiny tragicky zesnulých dětí během soudního stání neudržely slzy.

Slova zdrceného otce

To, že se prokurátor proti rozsudku odvolá, oceňuje i otec jedné ze zabitých studentek Pavel Hamrák. „Když ožralí řidiči a dostanou jen 15 let za 5 zabitých studentů, tak to budou dělat i dál. On se bude setkávat se svými dětmi každou chvíli a my chodíme naší dceři na hrob. Je to spravedlivé?“ zlobil se Hamrák. Sám hned po vynesení rozsudku prokurátora vyzval, aby se odvolal.

Neštěstí se stalo minulý rok v říjnu na autobusové zastávce Zochova v Bratislavě. Několik lidí tam tehdy čekalo na spoj, když se na zastávku v obrovské rychlosti vřítilo auto řízené opilým Dědečkem. Desítky lidí utrpěly zranění a pět studentů nehodu nepřežilo. O život přišla Broňa (†21), Marek (†21), Natálie (†19), Richard (†19) a Sasha (†20). Dědečkovi po nehodě naměřili 1,69 promile alkoholu v krvi a policie zjistila, že jel rychlostí asi 140 km v hodině, přestože v místě nehody je maximální povolená rychlost 50 km v hodině.

Po tragédii vyjádřil lítost nad nehodou a vzdal se funkce generálního sekretáře Deaflympijského výboru Slovenska, který se věnuje sportovním aktivitám sluchově postižených.