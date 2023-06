Bývalý sportovní funkcionář Dědeček zabil na zastávce pět studentů: Dostal 15 let!

Tragédie, která šokovala celé Slovensko, se odehrála v říjnu minulého roku v Bratislavě. Na zastávce Zochova zemřelo pět studentů. Do zastávky narazil svým vozem Dušan Dědeček. Ve čtvrtek 8. června bývalý sportovní funkcionář stanul před bratislavským okresním soudem a přiznal vinu! Soud ho poslal do vězení na 15 let do vězení!