Anna (†38) se před zraky dětí (8,7 a 4) zřítila do rokliny! Varoval jsem ji, říká zdrcený vdovec

Rodinná procházka v okolí obce Terchová nedaleko Žiliny se během pár okamžiků proměnila v obrovské neštěstí. Osmiletá Míša, sedmiletá Mirka a čtyřletý Péťa se o uplynulém víkendu vydali s maminkou Annou (†38), která milovala přírodu a hory, na výšlap do pohoří Malá Fatra. Žena však uklouzla a před zraky svým potomků se zřítila do téměř stometrové rokle.

I když se záchranáři dostali na místo velmi brzy, nebylo osmatřicetileté ženě pomoci. „Osmatřicetiletá Slovenka utrpěla zranění neslučitelná se životem. Její tělo prohlédla lékařka VZZS a následně bylo transportováno do domu horské záchranné služby ve Štefanově. Zde bylo po provedení nezbytné dokumentace předáno pohřební službě,“ uvedla v sobotu na sociálních sítích slovenská záchranná služba.

Partner Annu před výšlapem varoval

Některá slovenská média z počátku spekulovala nad tím, že Anna uklouzla kvůli záchraně jednoho z dětí. To ale podle partnera zesnulé nebyla pravda. „Podle toho, co jsem zjistil od dětí, uklouzla a spadla. Rozhodně žádné nezachraňovala ani nechytala,“ popsal pro Nový Čas Peter. V momentě, kdy se Anna zřítila ze srázu, stály jejich děti prý o několik metrů dál.

Svou partnerku prý Peter navíc varoval, aby se s potomky ke Zbojnickému chodníku nevydávala. „Velmi dobře to tam znám. Původně měla jít s dětmi jen sem, nedaleko za naši obec na vyjížďku. Netuším, proč tam (na Zbojnický chodník, pozn. redakce) nakonec šli. Byl jsem pryč u rodiny na Oravě,“ vysvětlil otec dětí, proč s rodinou na společném výletě nebyl.

Když se to otec od policie dozvěděl co se stalo, zůstal jako opařený. Nejhorší bylo sdělit dětem skutečnost, že maminku už nikdy živou neuvidí. „Děti mi večer říkaly, jak maminka spadla do rokle. Zůstaly tam stát a po hodné chvíli si jich všiml turista, který okamžitě doběhl a přivolal záchranné složky,“ řekl zlomený muž. Dětem prý smutnou skutečnost, že maminku už nikdy živou nespatří, řekl až v neděli ráno. Dříve to nedokázal.

Děti a mazlíčky sem neberte, radí záchranář

Podle Matěj Pišteka z Horské záchranné služby Malá Fatra musí každý návštěvník před cestou zvážit své možnosti. „Není technicky ani prakticky možné zabezpečit chodník tak, abychom na sto procent zabránili pádu,“ vysvětlil pro Nový Čas záchranář. „Určitě nedoporučujeme brát s sebou malé děti, domácí mazlíčky, kteří vás mohou potáhnout na nesprávné místo nebo vás mohou stáhnout, což může způsobit úraz nebo takovouto tragédii,“ doplnil pro Jeden den Plus Pištek.

Nejedná se přitom o jedinou tragédii, ke které v okolí Zbojnického chodníku došlo. Loni v květnu se v okolí Vrátné doliny smýkla noha teprve patnáctiletému Slovákovi Jurkovi, který pád z osmdesáti metrové výšky nepřežil. Před čtyřmi lety se z neznámých příčin ze Zbojnického chodníku zřítila třiapadesátiletá polská turistka. Několik desítek metrů dlouhý pád připravil o život i ji a přivolaní záchranáři museli už jen konstatovat smrt.